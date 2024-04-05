Вантажівка перекинулася і повністю перекрила трасу на Рівненщині: епічні фото

Постраждала одна людина

Близько сьомої ранку в п’ятницю, 5 квітня, в Дубенському районі Рівненської області сталася аварія. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті він перекинувся і заблокував рух трасою.

Як повідомляє поліція області, ДТП сталася на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" біля села Маслянка. Спочатку рух був повністю перекритий вантажівкою, що впала, але пізніше його частково розблокували — рух в реверсному режимі регулюють патрульні поліцейські.

"Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та "ВАЗ" травми отримав водій легковика: його доставили до лікарні, де він проходить обстеження", — йдеться у повідомленні.

Причини аварії встановлюються. На місці події працюють усі необхідні служби.

Як повідомляв "Телеграф", 3 квітня в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням та врізався у паркан залізничного мосту по вул. Бориса Кротова. Він вижив і вийшов із машини, щоб оглянути пошкодження. Чоловік сперся на пошкоджений внаслідок аварії паркан і зірвався вниз. Внаслідок падіння з 7-метрової висоти водій загинув.