Після ДТП "спортік" відлупцював дідуся: аварія у Кривому Розі закінчилась побиттям (фото)

Агресивна поведінка була помічена і в бік поліцейських

У Кривому Розі дорожньо-транспортна пригода закінчилась побиттям одного з її учасників. Так чоловік, який був за кермом автомобіля Lexus, напав на водія Nissan.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Дніпро Оперативний". Зазначається, що громадянин спортивної тілобудови побив чоловіка похилого віку.

"За словами очевидців, "спортік" на "Лексусі" вискочив з автомобіля та накинувся на іншого водія – літнього чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Інформаційний ресурс додає, що внаслідок застосування фізичної сили чоловік отримав травми, з якими його шпиталізували. Проте інформацію про тяжкість отриманих ушкоджень наразі невідома.

Ба більше, як зазначає телеграм-канал, власник позашляховика почав сваритися з перехожими та навіть кидатися на поліцейських.

Зауважимо, що днями у Подільському районі Києва сталася нестандартна "ДТП" — у припаркований автомобіль на великій швидкості врізався неуважний велосипедист. У цей час водій машини сидів у кафе і нічого не підозрював про подію. Патрульні, що прибули на виклик, відвезли автовласника на експертизу та оформили протокол, а в соцмережі спалахнув справжній скандал через дії поліцейських. Правоохоронців звинуватили у некомпетентності, а водію порадили підшукувати адвоката.

Раніше "Телеграф" писав, що близько сьомої ранку в п’ятницю, 5 квітня, в Дубенському районі Рівненської області сталася аварія. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті він перекинувся і заблокував рух трасою.