Контрактникам ЗСУ можуть надати сертифікат на купівлю авто: названо суму

Це діятиме лише один раз

У новий законопроєкті щодо мобілізації, який вже узгоджений Комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, внесли ще один пункт. Йдеться про придбання автомобіля.

Про це повідомляє народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Федієнко. Так, згідно з документом, військовослужбовці, які укладуть контракт із Збройними силами України, мають право отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.

Яка сума на це виділяється

Зазначається, що в п.16 законопроєкту контрактники ЗСУ мають право протягом трьох місяців від моменту укладення договору стали власником сертифікату. Йдеться про суму в 150 тисяч гривень.

У всьому цьому є головний момент. Сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю в разі укладання контракту тільки один раз.

Додамо, вже 10 квітня може розпочатися розгляд законопроєкту щодо мобілізації у Верховній Раді у другому читанні. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, як відбуватиметься розгляд законопроєкту про мобілізацію до ВР. Він наголосив, що кожна правка може бути врахована або відхилена, а остаточна версія документа з’явиться лише після розгляду парламентом та голосування загалом.