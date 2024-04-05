Українцям обіцяють смарт-мобілізацію: що це і як працюватиме

Акцент робитиметься на рекрутингу

В Україні планують запровадити так звану "смарт-мобілізацію", яка дасть змогу подати заявку на мобілізацію у "два кліки". Майбутній захисник зможе обирати рід військ і не лише.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю АрміяInform. Напрямок її роботи — цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізація.

Вона акцентувала на важливості рекрутингового підходу в мобілізації. У міру його розвитку, наголосила Черногоренко, відпаде необхідність вручення повісток, у тому числі й електронних.

"Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", — пояснила заступник міністра.

Вона додала, що зараз ЗСУ є найбільшим роботодавцем у країні. І якщо він боротиметься за найкращих фахівців із цивільного життя, армія стане ще швидшою та технологічнішою. Таким чином, смарт-мобілізація – це одна зі складових якісного рекрутингу.

"Наступний етап – це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", — сказала Черногоренко.

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