Контрактникам ВСУ могут предоставить сертификат на покупку авто: названа сумма

Это будет действовать только один раз

В новый законопроект по мобилизации, который уже согласован Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, внесли еще один пункт. Речь идет о приобретении автомобиля.

Об этом сообщает народный депутат от "Слуги Народа" Александр Федиенко. Так, согласно документу, военнослужащие, заключающие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право получить сертификат на покупку транспортного средства.

Какая сумма на это выделяется

Отмечается, что в п.16 Законопроекта контрактники ВСУ имеют право в течение трех месяцев с момента заключения договора стали владельцем сертификата. Речь идет о сумме 150 тысяч гривен.

Во всем этом есть главный момент. Сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз.

Добавим, уже 10 апреля может начаться рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде во втором чтении. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, как будет проходить рассмотрение законопроекта о мобилизации в ВР. Он подчеркнул, что любая правка может быть учтена или отклонена, а окончательная версия документа появится только после рассмотрения парламентом и голосования в целом.