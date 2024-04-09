"Кожна правка може бути відхилена": у Раді розповіли, коли законопроєкт про мобілізацію почнуть розглядати в сесійній залі

Остаточне рішення має ухвалити парламент

Комітет з питань з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Було ухвалене рішення направити документ на розгляд у другому читанні.

Про це в у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, у законопроєкті передбачається багато змін. Водночас він наголосив, що 10 квітня законопроєкт вже буде розглядатися в залі Верховної Ради.

"Нагадаю, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду парламентом і голосування в цілому", — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. В рамках підготовки до другого читання до документа було подано 4195 правок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з законопроєкту про мобілізацію виключили норми щодо демобілізації. Це питання мають намір включити до окремого законопроєкту та розглянути індивідуально. За даними ЗМІ, виключення ініціював головком ЗСУ Олександр Сирський.

Також ми писали про основні положення документа. У разі ухвалення закон набуде чинності через місяць після голосування.