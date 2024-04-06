На голосування винесуть вчасно? Безпековий комітет не встиг сьогодні розглянути законопроєкт про мобілізацію

Продовжать вже наступного тижня

На суботу, 6 квітня, було заплановано розгляд законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але його не було завершено. Тож продовження підготовки до другого читання відбудеться у понеділок, 8 квітня, та, ймовірно, вівторок, 9 квітня.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він додав, що початок розгляду в залі верховної Ради очікується 10 квітня, як і заплановано.

"Комітет з питань оборони сьогодні не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Продовження підготовки таблиці до другого читання буде у понеділок (може і вівторок) наступного тижня. Ну і 10 квітня дуже, ймовірно, вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", — йдеться у повідомленні.

Нардеп також наголосив, що кожна правка має бути або врахована, або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду Парламентом і голосування в цілому.

Зауважимо, що ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів "Телеграфу", що з нового закону прибрали найбільш суперечливі норми щодо блокування рахунків, обмеження надання консульських послуг, проте відкритим залишилось питання щодо транспорту.

Раніше "Телеграф" писав, що Разумков також зауважив, що у законопроєкті про мобілізацію не передбачено виділення з державного бюджету додаткових коштів на її проведення. І ніхто не може пояснили, де їх брати.