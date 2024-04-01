Згадав про квартиру та забув про автівку: голова АМКУ Кириленко вніс зміни до декларації після розслідування журналістів

Голову АМКУ двічі "спалила" його теща

Задекларував квартиру вартістю 6,2 мільйона гривень, але "забув" про дорогу автівку. Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, після розслідування "Схем", змінив дані про своє майно у декларації за 2023 рік.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". При цьому, журналісти зазначаються, що Кириленко знову не до кінця чесний.

"У свіжій декларації за 2023 рік своїм фактичним місцем проживання Кириленко вказав квартиру, яка належить Альбіні Вінніковій – бабусі дружини посадовця. Голова АМКУ вказав, що мешкає там з родиною, починаючи з 11 вересня 2023 року… При цьому, як встановили журналісти, сім’я посадовця там проживала і раніше – щонайменше з 2020 року", — пише видання.

Сам Кириленко заперечує факт свого проживання у квартирі. У коментарі "Схемам" він зазначив, що не проживав у ній, а його дружина нібито з'являлася там на період ремонту або коли відвозила до школи дитину. При цьому теща посадовця, пишуть журналісти, Наталія Матієнко на запитання, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: "З 2020 року постійно… тому так, там вони мешкали".

Крім того, голова АМКУ хоч і вніс дорогу квартиру у декларацію, не вказав ні площу житла, ні його вартість.

"Як встановили "Схеми", отримавши в розпорядження договір купівлі-продажу, її площа становить майже 200 квадратних метрів, вартість – 6,2 мільйона гривень", — зазначає видання.

Також в оновленій декларації про майно та доходи за 2023 рік, Павло Кириленко не вказав автомобіль BMW X3, на якому його дружина Алла Кириленко їздила протягом двох років, у 2022-2024 і який, згідно з документами, належить його тещі Наталії Матієнко. Розслідувачі встановили це за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Як і у випадку з квартирою, Кириленко, у коментарі журналістам, зазначив, що його дружина рідко користується автівкою. Натомість теща Наталія Матієнко знову викрила зятя і на запитання, чи їздить вона на своєму автомобілі, відповідала: "Ні, я на ньому не їжджу, на ньому їздить моя дочка".

21 березня "Схеми" опублікували розслідування, в якому журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Ознайомитися з повною версією розслідування можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував матеріал про головні схеми банкрутства Київського метрополітену. Наше видання з'ясувало, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро.