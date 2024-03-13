В Україні відбудують ще 3 підірвані після початку війни мости: де вони знаходяться (карта)

Загалом на Київщині було зруйновано 37 мостів з початку вторгнення

Упродовж року в Україні відновлять ще як мінімум три мости, які були зруйновані унаслідок бойових дій. Усі вони розташовані на автодорозі Київ-Іванків-Овруч.

Про це розповів Руслан Ничік, директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області. Вони є дуже важливими для транспортного сполучення регіону.

Які мости відбудують

Зокрема, планують відбудувати міст через річку Ірпінь. Він має довжину 156 метрів. Також відремонтують мостовий перехід через річку Здвиж. Він має довжину 132 метри. Ще один міст — найдовший — розташований на річці Тетерів. Цей перехід довжиною 334 метри також мають відновити до кінця поточного року.

За заявою Ничіка, мости почали відновлювати ще восени 2022 року. Проте тоді на річках був паводок. Згодом додались проблеми з постачанням матеріалів з-за кордону. Проте в Службі відновлення очікують, що роботи зможуть виконати до кінця року.

Поки мости ремонтують, транспорт рухається за допомогою об’їзних доріг або тимчасових переправ. Вони були організовані після деокупації Київщини.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопільщині відкрили міст, який не відновлювали понад 40 років. Його капітально ремонтували ще з вересня.