Суддя часів Януковича Ковтун зі столичного Госпсуду задекларував елітні статки й мільйони дружини

Недобудоване обійстя неподалік столиці, земельні ділянки на Київщині й Прикарпатті та давня позика на суму з шістьма нулями: декларація Сергія Ковтуна зі столичного Господарського суду рясніє ознаками "дорогого" життя, неспівставного з офіційною зарплатою судді, зазначає портал "СтопКор".

Так, за останній звітний рік офіційна зарплата Ковтуна сягнула близько 1,5 млн грн, а його дружина заробила майже вдвічі більше. При цьому родині належить значна кількість набутих до 2014 року земельних ділянок та об’єктів нерухомості у Київській та Івано-Франківській областях. Серед них – нібито недобудований заміський маєток з госпспорудами та барбекю.

У декларації судді також фігурує 2-мільйонна позика, отримана його дружиною у 2013 році від Вікторії Васьківської, чоловік якої – Сергій Васьківський – у 2000-х керував апаратом спостережної ради "Укртелекому" і брав активну участь у приватизації держкомпанії.

Під час візиту до столичного Госпсуду журналісти спробували поспілкуватись із Ковтуном щодо вказаних фактів, однак суддя виявився небагатослівним. Він заявив, що кошти на будівництво сімейного маєтку – задекларовані й законні, про Васківського та справу "Укртелекому" – нічого не знає, а щодо справи "Межигір’я" порадив репортерам звертатись до апеляції. Після чого фактично вигнав медійників з кабінету під приводом повітряної тривоги.

Зауважимо, Ковтун – не єдиний суддя Госпсуду Києва, чиє декларування викликає сумніви. Раніше стало відомо, що його колега Антон Пукас показує як "недобудову" маєток, візуально – цілком готовий.

А голова суду Вадим Босий через "колишню" дружину володіє квартирою на Печерську за майже пів мільйона доларів.