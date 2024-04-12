Від Мерилін Монро і до Черчилля та Муссоліні: як виглядали старі авто відомих людей у кольорі (фото)

Відомі люди минулого століття були поціновувачами ексклюзивних авто

У минулому столітті, коли автосвіт лише був на початку своєї історії, машини стали не лише засобом пересування, а й символом статусу та стилю. Відомі особистості часто асоціювались зі своїми розкішними авто.

У цій статті ми покажемо в кольорі, якими транспортними засобами їздили відомі люди в минулому. А також розповімо, як ці авто впливали на них.

Елвіс Преслі

Елвіс Преслі володів багатьма різними автомобілями протягом свого життя. Найвідомішим був 1962 Rolls-Royce Phantom V. Це був розкішний автомобіль з чорним кузовом та білим дахом. Він мав кастомний дизайн інтер'єру зі шкірою червоного кольору та білою окантовкою. Елвіс часто використовував цей Rolls-Royce для подорожей по Грейсленду та інших маєтках.

Чарлі Чаплін

Pierce-Arrow Model 133 1929 року випуску Чарлі Чапліна був розкішним кабріолетом, який актор придбав на піку своєї слави. Це кабріолет з 5,8-літровим восьмициліндровим двигуном потужністю в 200 кінських сил.

У той час компанія Pierce-Arrow була відома своїми розкішними та інноваційними автомобілями, і Model 133 не був винятком. Він мав ряд передових для того часу функцій, таких як гідравлічні гальма та незалежна підвіска.

Чарлі Чаплін був відомий своїм екстравагантним стилем життя, і Pierce-Arrow Model 133 був ідеальним автомобілем для зірки. Він використовував його для подорожей по Голлівуду та відвідування світських заходів. У той час Чарлі Чаплін заплатив за нього 8 тисяч доларів США, і це були шалені гроші на той час.

Автомобіль залишався у власності Чапліна протягом декількох років, а потім був проданий колекціонеру. У 2012 році він був виставлений на eBay за $99 500.

Беніто Муссоліні

Alfa Romeo 6C була серією високопродуктивних автомобілів, що випускалися італійською компанією Alfa Romeo з 1925 по 1954 роки. Ці автомобілі відомі своєю елегантністю, потужністю та успіхами в автоспорті.

Беніто Муссоліні, лідер фашистської Італії з 1922 по 1945 роки, володів кількома автомобілями Alfa Romeo 6C протягом свого правління. Таке авто мало 6-циліндровий двигун, об'єм якого варіювався від 1,5 до 2,5 літрів залежно від моделі. Максимальна швидкість складала 150-180 км/год, що було дуже швидко для того часу. Після падіння режиму Муссоліні в 1945 році його Alfa Romeo 6C був захоплений та знищений.

Гітлер

У Гітлера в часи його правління було кілька розкішних автомобілів, серед них — Mercedes-Benz 770K. Це статечний автомобіль, який випускався німецькою компанією Daimler-Benz з 1938 по 1943 роки. Ці автомобілі були відомі своїми потужними двигунами, просторими салонами та елегантним дизайном.

Адольф Гітлер, лідер нацистської Німеччини з 1933 по 1945 роки, володів кількома броньованими Mercedes-Benz 770K протягом свого правління.

Найвідоміший з них — це кабріолет з чорним кузовом, який використовувався Гітлером для парадів та інших публічних заходів. Цей автомобіль був оснащений потужним 8-циліндровим двигуном, який розганяв його до швидкості 160 км/год. Він також мав броньований кузов, товщина скла сягала 40 мм, а шини були куленепробивні.

У 1933 році Гітлер замовив розробку "народного автомобіля", який мав бути доступним за ціною та простим у керуванні. Цей проєкт зрештою призвів до створення Volkswagen Beetle. Гітлер особисто схвалив дизайн Beetle і зіграв важливу роль у просуванні автомобіля.

Нацистський режим використовував Beetle в своїй пропаганді, позиціонуючи його як символ доступності та німецької інженерної майстерності.

Володимир Ленін

У 1922 році уряд придбав для Володимира Леніна, голови Ради народних комісарів, броньований автомобіль Rolls-Royce Silver Ghost.

Цей автомобіль був випущений у 1921 році і мав декілька особливостей, що відрізняли його від стандартних моделей. Це броньований кузов товщиною у 6 мм, посилена підвіска, товсте броньоване скло. В салоні були зручні сидіння та диван і письмовий стіл. Ленін користувався цим автомобілем для поїздок по Москві та інших містах.

"Тюрка-Мері" був першим автомобілем, яким Ленін користувався після Жовтневої революції. Це авто 1916 року випуску з типом кузова "ландо-лімузин" та 4,7-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю в 40 кінських сил. Ленін отримав "Тюрка-Мері" 27 жовтня 1917 року, коли його привезли до Смольного інституту після взяття Зимового палацу.

Цей автомобіль використовувався Леніним для пересування по Петрограду та Москві протягом наступних кількох років.

"Тюрка-Мері" був відносно простим автомобілем порівняно з розкішними лімузинами, які використовували інші світові лідери того часу. Однак він був надійним і зручним, що робило його цінним активом для Леніна, який часто перебував у дорозі.

У 1921 році "Тюрка-Мері" був замінений на Rolls-Royce Silver Ghost, який став основним автомобілем Леніна до кінця його життя. Доля "Тюрка-Мэри" після 1921 року невідома. Деякі джерела стверджують, що він був проданий приватному власнику, а інші стверджують, що був знищений під час Громадянської війни.

Вінстон Черчилль

Land Rover Series 1 — культовий британський позашляховик, який зіграв свою роль і в житті відомого політика Вінстона Черчилля. У 1954 році, на його 80-річчя, компанія Rover подарувала йому саме такий автомобіль.

Він мав спеціальний коричневий колір, названий на честь прем'єр-міністра, і 2-літровий бензиновий двигун потужністю в 52 кінські сили.

Черчиллю сподобався цей практичний та надійний автомобіль. Він часто використовував його для поїздок по своїй маєтності Chartwell House в Кенті, Англія.

На фотографіях того часу можна побачити Черчилля за кермом свого Land Rover або поруч із ним. Існує думка, що політик особисто просив додати підігрівач сидіння, оскільки не любив холоду.

Daimler DB18 Drophead Coupe — це розкішний кабріолет, який випускався компанією Daimler з 1938 по 1943 роки. Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії, під час Другої світової війни володів одним з цих автомобілів. Авто мало 6-циліндровий, об'ємом 5,6 літра, двигун, потужністю в 180 кінських сил. Він мав броньований кузов, щоб захистити прем'єр-міністра від замахів. Автомобіль також був оснащений системою гучномовців, яку Черчилль використовував для виступів перед публікою.

DB18 був одним з улюблених автомобілів Черчилля. Він часто використовував його для поїздок по країні та для публічних виступів.

Мерилін Монро

У 1956 році американська актриса та співачка Мерилін Монро отримала в подарунок від свого бізнес-партнера та фотографа Мілтона Гріна розкішний кабріолет Ford Thunderbird 1956 року. Цей автомобіль став одним з найвідоміших у світі, завдяки його зв'язку з Монро та її образом гламурної кінозірки. Це авто мало 4,8-літровий двигун потужністю в 210 кінських сил та 3-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Цей Thunderbird був не просто красивим автомобілем, він також був потужним та комфортним. Він міг розвивати максимальну швидкість 115 миль/год (185 км/год) і розганявся від 0 до 60 миль/год (96 км/год) за 8,5 секунд.

Монро часто їздила на своєму Thunderbird на публічні заходи та фотосесії. Автомобіль з'явився з нею у деяких фільмах, включаючи "Як вийти заміж за мільйонера" (1953) та "Принц на білому коні" (1957).

У 1962 році, після смерті Монро, Thunderbird був проданий на аукціоні. З того часу він кілька разів змінював власників і зрештою опинився в руках колекціонера, який виставив його на продаж знову у 2018 році. На аукціоні Thunderbird Монро був проданий за 490 000 доларів.

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