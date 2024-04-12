От Мэрилин Монро до Черчилля и Муссолини: как выглядели старые авто известных людей в цвете (фото)

Известные люди прошлого века были ценителями эксклюзивных авто

В прошлом веке, когда автомир только был в начале своей истории, машины стали не только средством передвижения, но и символом статуса и стиля. Известные личности часто ассоциировались со своими роскошными авто.

В этой статье мы покажем в цвете, на каких транспортных средствах ездили известные люди в прошлом. А также расскажем, как эти авто влияли на них.

Элвис Пресли

Элвис Пресли владел многими разными автомобилями в течение своей жизни. Самым известным был 1962 год Rolls-Royce Phantom V. Это был роскошный автомобиль с черным кузовом и белой крышей. У него был кастомный дизайн интерьера с кожей красного цвета и белой окантовкой. Элвис часто использовал этот Rolls-Royce для путешествий по Грейсленду и другим имениям.

Чарли Чаплин

Pierce-Arrow Model 133 1929 года выпуска Чарли Чаплина был роскошным кабриолетом, который актер приобрел на пике своей славы. Это кабриолет с 5,8-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью в 200 лошадиных сил.

В то время компания Pierce-Arrow была известна своими роскошными и инновационными автомобилями, и Model 133 не являлся исключением. Он имел ряд передовых для того времени функций, таких как гидравлические тормоза и независимая подвеска.

Чарли Чаплин был известен своим экстравагантным образом жизни, и Pierce-Arrow Model 133 был идеальным автомобилем для звезды. Он использовал его для путешествий по Голливуду и посещения светских мероприятий. В то время Чарли Чаплин заплатил за него 8 тысяч долларов США, и это были сумасшедшие деньги для того времени.

Автомобиль оставался в собственности Чаплина в течение нескольких лет, а затем был продан коллекционеру. В 2012 году он был выставлен на eBay за $99,5 тысяч.

Бенито Муссолини

Alfa Romeo 6C являлась серией высокопроизводительных автомобилей, выпускавшихся итальянской компанией Alfa Romeo с 1925 по 1954 годы. Эти автомобили известны своей элегантностью, мощью и успехами в автоспорте.

Бенито Муссолини, лидер фашистской Италии с 1922 по 1945 годы, владел несколькими автомобилями Alfa Romeo 6C во время своего правления. Такой автомобиль имел 6-цилиндровый двигатель, объем которого варьировался от 1,5 до 2,5 литров в зависимости от модели. Максимальная скорость составляла 150-180 км/ч, что было очень быстро для того времени. После падения режима Муссолини в 1945 году его Alfa Romeo 6C был захвачен и уничтожен.

Гитлер

У Гитлера во времена его правления было несколько роскошных автомобилей, среди них – Mercedes-Benz 770K. Это степенный автомобиль, выпускавшийся немецкой компанией Daimler-Benz с 1938 по 1943 годы. Эти автомобили известны своими мощными двигателями, просторными салонами и элегантным дизайном.

Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии с 1933 по 1945 годы, владел несколькими бронированными Mercedes-Benz 770K в течение своего правления.

Самый известный из них — кабриолет с черным кузовом, который использовался Гитлером для парадов и других публичных мероприятий. Этот автомобиль был оснащен мощным 8-цилиндровым двигателем, разгоняющим его до скорости 160 км/ч. Он также имел бронированный кузов, толщина стекла достигала 40 мм, а шины были пуленепробиваемые.

В 1933 году Гитлер заказал разработку "народного автомобиля", который должен быть доступен по цене и прост в управлении. Этот проект привел к созданию Volkswagen Beetle. Гитлер лично одобрил дизайн Beetle и сыграл немаловажную роль в продвижении автомобиля.

Нацистский режим использовал Beetle в своей пропаганде, позиционируя его как символ доступности и германского инженерного мастерства.

Владимир Ленин

В 1922 году правительство приобрело для Владимира Ленина, председателя Совета народных комиссаров, бронированный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost.

Этот автомобиль был выпущен в 1921 году и имел несколько особенностей, отличавших его от стандартных моделей. Это бронированный кузов толщиной 6 мм, усиленная подвеска, толстое бронированное стекло. В салоне были удобные сиденья и диван и стол. Ленин пользовался этим автомобилем для поездок по Москве и другим городам.

"Тюрка-Мэри" был первым автомобилем, которым Ленин пользовался после Октябрьской революции. Это авто 1916 выпуска с типом кузова "ландо-лимузин" и 4,7-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью в 40 лошадиных сил. Ленин получил "Тюрка-Мэри" 27 октября 1917 года, когда его привезли в Смольный институт после взятия Зимнего дворца.

Этот автомобиль использовался Лениным для передвижения по Петрограду и Москве в течение следующих нескольких лет. Тюрка-Мэри был относительно простым автомобилем по сравнению с роскошными лимузинами, которые использовали другие мировые лидеры того времени. Однако он был надежным и удобным, что делало его ценным активом для Ленина, часто находившегося в пути.

В 1921 году "Тюрка-Мэри" был заменен на Rolls-Royce Silver Ghost, ставший основным автомобилем Ленина до конца его жизни. Судьба "Тюрка-Мэры" после 1921 года неизвестна. Некоторые источники утверждают, что он был продан частному владельцу, другие утверждают, что был уничтожен во время Гражданской войны.

Уинстон Черчилль

Land Rover Series 1 – культовый британский внедорожник, сыгравший свою роль и в жизни известного политика Уинстона Черчилля. В 1954 году, к его 80-летию, компания Rover подарила ему именно такой автомобиль.

Он имел специальный коричневый цвет, названный в честь премьер-министра, и 2-литровый бензиновый двигатель мощностью в 52 лошадиные силы.

Черчиллю понравился этот практичный и надежный автомобиль. Он часто использовал его для поездок по своему имению Chartwell House в Кенте, Англия.

На фотографиях того времени можно увидеть Черчилля за рулем своего Land Rover или рядом с ним. Есть мнение, что политик лично просил добавить подогреватель сиденья, поскольку не любил холода.

Daimler DB18 Drophead Coupe – это роскошный кабриолет, выпускавшийся компанией Daimler с 1938 по 1943 годы. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, во время Второй мировой войны владел одним из этих автомобилей. Автомобиль имел 6-цилиндровый, объемом 5,6 литра, двигатель, мощностью в 180 лошадиных сил. У него был бронированный кузов, чтобы защитить премьер-министра от покушений. Автомобиль также оснащен системой громкоговорителей, которую Черчилль использовал для выступлений перед публикой.

DB18 был одним из любимых автомобилей Черчилля. Он часто использовал его для поездок по стране и для публичных выступлений.

Мэрилин Монро

В 1956 году американская актриса и певица Мэрилин Монро получила в подарок от своего бизнес-партнера и фотографа Милтона Грина роскошный кабриолет Ford Thunderbird в 1956 году. Этот автомобиль стал одним из самых известных в мире благодаря его связи с Монро и ее образом гламурной кинозвезды. Этот автомобиль имел 4,8-литровый двигатель мощностью в 210 лошадиных сил и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Этот Thunderbird был не просто красивым автомобилем, он был мощным и комфортным. Он мог развивать максимальную скорость 115 миль/час (185 км/ч) и разгонялся от 0 до 60 миль/час (96 км/ч) за 8,5 секунды.

Монро часто ездила на Thunderbird на публичные мероприятия и фотосессии. Автомобиль появился с ней в некоторых фильмах, включая "Как выйти замуж за миллионера" (1953) и "Принц на белом коне" (1957).

В 1962 году, после смерти Монро, Thunderbird был продан на аукционе. С тех пор он несколько раз менял владельцев и, наконец, оказался в руках коллекционера, который выставил его на продажу снова в 2018 году. На аукционе Thunderbird Монро был продан за 490 тысяч долларов.

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