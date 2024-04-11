Полюбляв раритети та елітні Mercedes: якими авто володів "легітимний" експрезидент Янукович (фото)

Автопарк зрадника налічував близько 40 машин

Колишній президент України Віктор Янукович дуже полюбляв розкішні автомобілі. Так, в автопарку "легітимного" були, як і раритетні моделі, так і преміальні.

"Телеграф" розповідає про те, якими машинами володів президент-зрадник. Зазначимо, що всього автопарк Януковича налічував близько 40 транспортних засобів на загальну вартість майже 30 млн грн (станом на ціни 2014-го).

Якими авто володів Янукович

Якщо брати до уваги трійку лідерів за вартістю серед люксових авто, то найдорожчим виявився Mercedes-Benz S600 L за 5,87 млн грн. Ще один "мерседес" такої марки оцінено у 4,99 млн грн. Замикає трійку найдорожчих автівок Януковича Bentley Brooklands за 3,04 млн грн. Також є ще один Mercedes-Benz — S600. Його вартість становить майже 3 млн грн. Також у нього були: Range Rover, Mercedes-Benz GL550 та Mercedes-Benz G500.

Утім, полюбляв колишній президент України не тільки сучасні авто. Чимало було в його автопарку й раритетних моделей. Одними з таких є: "Чайка", "Волга", ЗіЛ, "Запорожець", Rolls-Royce 1950 року та навіть Chevrolet Impala.

Володів Янукович й кабріолетом — Horch 855 Special Roadster. Таких авто всього було виготовлено у кількості семи екземплярів.

Окремо хотілося б сказати й про авто Віктора Януковича-молодшого, який загинув у середині березня 2015 року. Зазначимо, що він був гонщиком, а у його розпорядженні був пікап International MXT. Його вартість станом на 2011 рік становила від 90 до 130 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яких авто їздить чинний президент України Володимир Зеленський та його команда. Перша його машина була досить скромною.