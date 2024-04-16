Як перевірити чинність страховки на авто за номером: покрокова інструкція

Перевірити чинність страховки можна онлайн

Сьогодні підробити документи — простіше простого. Цим часто користуються шахраї, не лише у псевдостраховій, але й під час продажу чи купівлі авто. Так, часто підробляють саме страховку на транспортний засіб.

Але як саме переконатися у її наявності та дійсності? У цій статті ми розглянемо крок за кроком, як провести перевірку страхового поліса за номером автомобіля, щоб бути впевненим у своїй безпеці та захищеності на дорозі.

Перевірити чинність страховки на авто: простий спосіб

В Україні діє сайт Моторно-транпортного страхового бюро. Тут можна безкоштовно перевірити дату страхування та її чинність за лічені секунди. Для цього потрібно виконати кілька простих дій. На сайті МТСБУ потрібно знайти розділ "Автоцивілка", і далі "Перевірка чинності поліса". Далі оберіть, за чим ви хочете шукати — номером самого поліса, чи просто за номерними знаками авто. Перевірте.

Цей спосіб допоможе при купівлі-продажі авто або після ДТП, коли потрібно перевірити, чи дійсна страховка іншого учасника аварії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардепи ухвалили в першому читанні проєкт Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Попередній закон вже застарів, тому його треба осучаснити. Якщо його приймуть, то поліс страхування значно подорожчає.