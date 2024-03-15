Поліс страхування для виїду за кордон на авто суттєво подорожчав

Також він подорожчав й для інших видів транспортних засобів

Від 15 березня істотно зросла вартість тарифів на "Зелену картку" для виїзду за кордон на автомобілі. Так, ціна полісу страхування піднялася до 42%.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України. Також піднялася вартість й для інших транспортних засобів, але в цьому випадку йдеться про 10-12%.

Скільки тепер коштуватиме "Зелена картка"

Найсуттєвіше подорожчають довгострокові програми для легкових авто: від 27% на 3 місяці до 42% на 1 рік. Отже, нові ціни будуть такі:

На 15 днів — 1120 грн (було 1002 грн);

На 1 місяць — 1783 грн (було 1595 грн);

На 3 місяці — 4812 грн (було 3789 грн);

На 1 рік — 12 446 грн (було 8769 грн).

Зазначається, що підвищення розмірів страхових платежів зумовлене зростанням кількості настання страхових випадків за такими договорами за кордоном, збільшенням кількості страхових виплат та загальним зростанням середньої страхової виплати постраждалим.

Додамо, що "Зелена картка" — система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47-ми країн Європи, Азії та Африки. Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна від 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

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