Як переоформити авто в Україні через "Дію" та в Сервісному центрі МВС: покрокова інструкція та вартість

У будь-якому разі потрібно отримати висновок експертного дослідження

В Україні переоформити авто можна 2 способами — онлайн, через додаток "Дія", а також фізично звернувшись до будь-якого Сервісного центру МВС. Потрібно буде зібрати кілька документів і розпочати процедуру.

У випадку, якщо переоформлювати авто офлайн, потрібно витратити кілька годин, а у "Дії" все робиться значно швидше. Розповідаємо про обидва способи перереєстрації авто в Україні.

Переоформлення авто через "Дію": покрокова інструкція та ціни

У грудні 2023 року в Україні впровадили можливість переоформлення авто. Як розповів Президент України на Diia Summit 2023, придбати та продати авто можна буде за 15 хвилин. Наразі послугою можуть скористатись лише фізичні особи. Послуга доступна для усіх легкових авто, мотоциклів та мопедів, за яких не треба сплачувати податок.

Звісно, у послузі відмовлять, якщо ТЗ перебуває у розшук, власник авто не подав інформацію про місце проживання у Єдиному державному демографічному реєстрі, є будь-які розбіжності щодо відповідних відомостей про авто.

Для того, щоб переписати авто онлайн, потрібно спочатку отримати висновок експертного дослідження. Зробити це можна в Експертній службі МВС та інших спеціалізованих установах. У цьому висновку зазначається, що ідентифікаційний номер авто справжній, та інші вагомі нюанси. Зазначимо, що термін дії висновку складає 10 діб. Після його отримання можна перереєстровувати авто в "Дії".

Покрокова інструкція з переоформлення авто в "Дії"

Зареєструйтесь на Порталі Дія або в електронному кабінеті водія. Подайте заяву, заповнивши ті пункти, які система не підтягнула з реєстрів. Накладіть електронний підпис. Це саме має зробити і покупець. Далі зачекайте, поки працівники Сервісного центру перевірять усі необхідні дані. Якщо все добре, у додатку "Дія" з’явиться електронний варіант свідоцтва про реєстрацію. Тоді новий власник повинен прибути до Сервісного центру, щоб здати старі номерні знаки і отримати нові документи на авто. Продавцю їхати не потрібно.

Як переоформити авто офлайн

Також переоформити авто можна, звернувшись до Сервісного центру. Для цього присутніми мають бути як продавець, так і покупець.

З собою потрібно взяти такі документи:

свідоцтво про реєстрацію; паспорт покупця та продавця або документи, які їх замінюють (наприклад, посвідка на постійне проживання в Україні); заповнити заяву, яку нададуть у Сервісному центрі МВС; сплатити адміністративну послугу за бланкові та спеціальні операції і надати відповідні квитанції; пройти експертне дослідження ТЗ і отримати відповідні документи.

Вартість послуг офлайн

Послуга з перереєстрації — 350 грн; Новий техпаспорт — 405 грн; Номерний знак — від 350 грн;

Вартість послуг у "Дії"

Тарифи тут майже ідентичні до тих, які діють у сервісних центрах МВС. Якщо новий власник бажає отримати пластиковий техпаспорт, потрібно оплатити 405 грн. Якщо ж користуватись лише цифровим варіантом, не потрібно це оплачувати. Якщо власник бажає залишити старі номерні знаки, то це не коштує грошей. За виготовлення нових номерних знаків потрібно оплатити 160 грн (це не стосується особливих комбінацій номерів, за які потрібно платити окремо).

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