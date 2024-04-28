Не нарвіться на штраф: з 1 травня в правилах дорожнього руху передбачено важливі зміни, про що мова

За порушення норм передбачені штрафи

Ближнє світло фар або ходові вогні за містом тепер вмикаємо завжди — в Україні з 1 травня змінилися деякі правила дорожнього руху. Відповідні зміни до ПДР було внесено постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Про це, зокрема, повідомляв представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram. Він зазначив, що зміни до ПДР були внесені для того, аби наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

"Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар", — йдеться у повідомленні.

Раніше таке правило діяло по сезону, з 1 жовтня по 1 травня. Однак тепер водіям, за межами населених пунктів, потрібно завжди вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Крім того, з 1 травня заборонено перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см (раніше було 145 см), без спеціального автокрісла. Заборона не стосується транспортних засобів, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення (маршрутки, автобуси), за умови дотримання встановлених ПДР обмежень швидкості руху, а також спеціалізованих автомобілів (карети швидкої, спецтранспорт, автівки поліції чи ДСНС).

Також постановою уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за деякі порушення ПДР можна сплатити 50% штрафу. Деталі читайте в нашому матеріалі.