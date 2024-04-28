Не нарвитесь на штраф: с 1 мая в правилах дорожного движения предусмотрены важные изменения, о чем речь

За нарушение норм предусмотрены штрафы

Ближний свет фар или ходовые огни за городом теперь включаем всегда – в Украине с 1 мая изменились некоторые правила дорожного движения. Соответствующие изменения в ПДД были внесены постановлением Кабмина №1105 от 20 октября 2023 года.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram. Он отметил, что изменения в ПДД были внесены с тем, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

"Предусмотрена обязанность включать при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар", — говорится в сообщении.

Ранее такое правило действовало по сезону, с 1 октября по 1 мая. Однако теперь водителям за пределами населенных пунктов нужно всегда включать ходовые огни или ближний свет фар. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Кроме того, с 1 мая запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см (ранее 145 см), без специального автокресла. Запрет не касается транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (маршрутки, автобусы), при соблюдении установленных ПДД ограничений скорости движения, а также специализированных автомобилей (кареты скорой, спецтранспорт, машины полиции или ГСЧС).

Также постановлением уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что за некоторые нарушения ПДД можно оплатить 50% штрафа. Подробности читайте в нашем материале.