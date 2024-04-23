Мало хто знає про це: українських водіїв в Польщі масово штрафують на 800 злотих

Про це порушення ПДР знають навіть не всі поляки

Польські правила ПДР у дечому відрізняються від українських. Серед них є такі, про які мало хто знає.

Зокрема, за популярне порушення ПДР деяким водіям може загрожувати штраф у розмірі 800 злотих (7800 грн). Про це розповідає український блогер pan__pomazan, який уже понад 10 років живе у Польщі.

Правила розвороту у Польщі

"Зараз поясню, за що ти отримаєш 800 злотих, якщо зробиш цю помилку. Мало хто про неї знає в Польщі", — каже чоловік. На цей штраф можна нарватись у випадку неправильного розвороту на перехресті. Блогер показує 2 світлофори, які встановлені на одному з перехресть. На одному з них — зелений сигнал, на іншому — стрілка вліво. Так, якщо водій за цією стрілкою не поверне вліво, а розвернеться і поїде у зворотному напрямку, на нього може очікувати такий великий штраф. Крім того, разом зі штрафом водію можуть нарахувати 15 штрафних балів (а за 24 уже відбирають права).

Ці штрафи ввели з 15 вересня 2023 року. Такі ж санкції можуть загрожувати не лише за ігнорування сигналів світлофора, але й за перевищення швидкості, ненадання допомоги постраждалим у ДТП та ненаданні переваги пішоходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Тернополі засудили водія, який мав рекордну кількість штрафів за порушення ПДР. Він відсидить у в'язниці 2 роки.