Їх найдешевше обслуговувати і ремонтувати: названо топ-5 економних марок авто

Деякі автомобілі класу люкс шалено дорогі в обслуговуванні

Старіючи, транспортні засоби вимагають витрат на ремонт, не кажучи уже про обслуговування. Зі старінням автомобілі вимагають ще більше і більше грошей.

Та серед них є ті, які вважаються більш економними, ніж інші. З’ясувалось, що це переважно американські марки. Про це свідчить звіт Сonsumerreports.

Найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів – це насамперед американські марки. Виявилося, що Tesla є найдешевшим брендом загалом щодо технічного обслуговування та ремонту. Натомість німецькі бренди класу "люкс", як-от BMW, як правило, мають найвищі витрати на технічне обслуговування та ремонт.

Порівняння витрат на технічне обслуговування нових автомобілів ускладнюється тим фактом, що деякі марки, зокрема BMW і Toyota, пропонують безкоштовне обслуговування нових автомобілів. Протягом перших двох років автомобілі, як правило, потребують лише базового технічного обслуговування, як-от заміни масла та шин, на які часто поширюється гарантія.

Однак аналіз показує, що витрати на технічне обслуговування та ремонт можуть "зрости" після закінчення періодів гарантії та безкоштовного обслуговування.

Отже, перелік найдешевших в обслуговуванні брендів авто

Tesla;

Buick;

Toyota;

Lincoln;

Ford.

Найдорожчими в обслуговуванні є Land Rover, Porsche та Mercedes-Вenz. Ці авто найбільше розорять своїх власників.

Також раніше "Телеграф" публікував інформацію про деякі види шин, які допоможуть зекономити до 20% пального. Шини з низьким опором коченню забезпечують меншу втрату енергії під час руху.