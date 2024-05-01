Укр

Как будто ракета летит: безумные гонки на Ferrari во время тревоги испугали одесситов (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Ferrari
Ferrari. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Водитель за рулем элитного авто

Казалось бы, украинцев уже ничем не испугать. Однако звуки реактивных двигателей, беспилотников, ракет и другие шумы могут стать причиной тревоги украинцев. Особенно этот вопрос актуален в Одессе, которая ежедневно страдает от россиян.

В частности, недавно посреди Одессы водитель Ferrari прямо во время тревоги испугали жителей города. Когда звучит сирена, украинцы и так находятся в напряженном состоянии, так еще и приходится привыкать к звукам гоночных авто. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале " Одесса как она есть ".

Что предлагают нардепы

Недавно на рассмотрение народных депутатов внесли законопроект, предусматривающий наказание для владельцев авто, которые переоборудовали авто незаконными шумовыми приборами и злоупотребляют этим в пределах городов. Первое такое правонарушение предлагают наказывать штрафом в размере 17 тысяч гривен, за повторное за год предусматривается двойная сумма. Также таких водителей, нарушивших второй раз за год, будут ограничивать в правах управления транспортными средствами.

Как заявил нардеп Вячеслав Медяник, являющийся одним из авторов законопроекта, он будет касаться только недобросовестных граждан, злоупотребляющих незаконными шумовыми приборами. Такие ограничения есть в Европе – там существуют специальные камеры, фиксирующие шум от автомобиля. Затем они передают данные Нацполиции. В США штраф за такое нарушение составляет 875 долларов.

Ранее Телеграф сообщал о скандале с Укрпочтой и продажей авто с аукциона. Руководство почты раскритиковали из-за этого решения, а в компании ответили нецензурной лексикой.

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