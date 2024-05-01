Забув, де припаркувався та викликав поліцію: у Києві чоловік отримав штраф за хибний виклик

Киянин заявив, що авто викрали

До поліції Голосіївського району столиці надійшло повідомлення про викрадення автомобіля. Чоловік стверджував, що його авто зникло з місця паркування.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. На місце події прибув екіпаж.

"Поліцейські негайно прибули на місце, де зустрілися із заявником. Чоловік розповів, що залишив свій автомобіль припаркованим, а коли повернувся — автівки вже не було", — йдеться у повідомлені.

Автомобіль знайшли неподалік цілим та не ушкодженим.

"Ми оперативно обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль заявника на сусідній вулиці. Транспортний засіб був зачинений та не мав жодних пошкоджень", — зазначають у поліції.

Чоловік розказав, що дуже поспішав та забув де залишив авто. Патрульні винесли на чоловіка постанову за ст. 183 КУпАП — свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. А також провели з порушником профілактичну бесіду.

На місці події

Поліція закликає: "Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення — вартуватиме життя".

Нагадуємо, за свідомо хибний виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік викликав поліцію тому, що йому наснився страшний сон. Киянин отримав штраф за хибний виклик.