Инструктор автошколы назвал единственный случай, когда можно пересекать сплошную полосу: штрафовать не имеют права

Как пересечь сплошную прямую, когда это запрещено в ПДД

Когда водителю разрешено пересечь сплошную линию разметки? Этот вопрос часто стоит перед автовладельцем в определенных ситуациях на дороге.

Итак, согласно Правилам дорожного движения Украины, пересекать сплошную линию разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обозначающую границы полос движения на дорогах, запрещено. Но в некоторых случаях водитель может пересечь линию 1.1. Инструктор автошколы привел удачные примеры из жизни.

Когда можно пересекать узкую сплошную линию

Пересечение сплошной линии разметки не считают нарушением ПДД, если водитель собирается обойти препятствие на дороге. Например, если он двигается за более медленным транспортным средством и желает его обойти, пересечь сплошную линию для безопасного обгона не запрещено. Но только если это авто двигается со скоростью до 30 км/ч. Кроме того, обогнать разрешено и транспортные средства, выполняющие буксировку.

Также, в случае необходимости, можно обойти яму или участок дорожных работ. Однако следует помнить, что эти действия должны осуществляться безопасно, с учетом интересов других участников движения и соблюдения требований ПДД. Избегайте ненужных рисков и не создавайте аварийных ситуаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как пересекать сложные перекрестки. Следует заметить, что большинство ошиблись в этом случае.