Колір авто може стати приводом для штрафу: водіям розповіли, як зберегти 850 грн

Українські водії, які вирішили змінити колір свого авто, ризикують отримати великий штраф

Для багатьох автовласників зміна кольору машини – це не просто примха, а можливість надати своєму "залізному другу" індивідуальність та свіжий вигляд. Однак в Україні до цього питання варто підходити з особливою обережністю, адже незареєстроване перефарбування може призвести до великого штрафу.

Отже, ви вирішили оновити свій автомобіль, змінивши нудний сірий відтінок на яскравий червоний. Після відвідування автосервісу ваша машина наче розцвіла, привертаючи захоплені погляди оточуючих. Але під час чергової зупинки співробітник поліції помічає невідповідність кольору, зазначеному в документах. І тут починається найцікавіше.

Який штраф загрожує за авто "неправильного" кольору

За законодавством України, колір транспортного засобу має чітко відповідати реєстраційним даним. В іншому випадку водієві загрожує штраф у розмірі 850 гривень (за ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення) — сума, яка може серйозно вдарити по сімейному бюджету. Причому неважливо, ви змінили відтінок повністю чи просто нанесли захисну плівку.

Як уникнути штрафу

Щоб уникнути покарання, необхідно зробити перереєстрацію автомобіля у Сервісному центрі МВС. Процедура не надто складна, але потребує певних зусиль та часу. Вам знадобиться надати пакет документів, що включає паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. При цьому варто враховувати, що в Україні існує лише 11 базових кольорів для реєстрації: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, помаранчевий, жовтий, білий, коричневий та сірий.

Якщо новий відтінок не виходить за рамки одного з цих кольорів, перереєстрація не потрібна. Таким чином, перш ніж вирушати в автосервіс, варто ретельно все зважити. Адже краса вимагає жертв, а в цьому випадку дотримання всіх формальностей.

Раніше "Телеграф" писав, що водіїв можуть оштрафувати за відсутність однієї непомітної деталі. Так-так, мова про бризковики.