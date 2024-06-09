Названо 9 найпідступніших ситуацій на дорозі: помиляються навіть найобережніші водії

Більшість водіїв навіть не здогадуються.

Керування автомобілем вимагає від водія постійної пильності та зосередженості. Навіть найдосвідченіші та обережні водії можуть припуститися помилок в особливо складних чи непередбачуваних дорожніх ситуаціях. Адже на дорогах трапляються збіги обставин, які навіть для уважного керманича можуть виявитися справжніми пастками.

Незалежно від стажу водіння, кожен автомобіліст має бути обізнаним про потенційні загрози та ризики, що можуть чигати на нього на шляху. Розуміння найбільш підступних випадків дозволить краще підготуватися, посилити пильність та забезпечити максимальну безпеку для себе й інших учасників дорожнього руху. У цій статті ми розглянемо 9 найбільш непростих ситуацій, які регулярно трапляються на дорогах і стають причиною аварій та небезпечних інцидентів. Про них розповідає "Онлайн автошкола Час" у своєму відео на Youtube.

Помилка №1. Ви тиснете на газ, як тільки ввімкнеться зелений сигнал світлофора. Хвилинку… Адже зелений означає, що рух дозволено, значить, все добре. Так у чому ж проблема? Коли вмикається зелений, у тих водіїв, що навпроти, вже горить червоний. Часто на червоний закінчують маневр або проїзд перехрестя, щоб не створювати перешкоду для інших учасників руху. Тому, згідно з ПДР, при включенні зеленого сигналу світлофора потрібно дати дорогу тим транспортним засобам, що закінчують проїзд перехрестя.

Помилка №2. Ви проїжджаєте перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Складається відчуття, що у водіїв є дві інтерпретації жовтого світла. Одні думають, що "жовтий" означає "готуйся до зупинки", а інші — "тисни на газ, скоро червоне світло". Річ у тім, що жовтий сигнал світлофора забороняє рух, але іноді виникають ситуації, коли можна завершити проїзд перехрестя на жовтий, тому й існують такі думки.

Якщо ви перебуваєте поруч зі світлофором і світло змінюється з зеленого на жовтий, а ви в цей момент не можете зупинитися перед перехрестям без екстреного гальмування, тоді можете продовжувати рух в наміченому напрямку. Але якщо до перехрестя залишилося кілька десятків метрів, Ви бачите, що включився жовтий і при цьому тиснете на газ, а не на гальмо, щоб проскочити, то ви небезпечний водій.

Помилка №3. Ви не зупиняєтеся на знак "Проїзд без зупинки заборонено". Такий знак не встановлюється просто так, його застосовують перед "закритими перехрестями", де видимість головної дороги обмежена будівлями, спорудами, зеленими насадженнями тощо.

Помилка №4. Ви керуєте автомобілем в напівсонному стані. Сонливість за кермом – це не жарт. За результатами соціологічних опитувань, понад 30% водіїв зізналися, що хоч раз водили авто в сонному стані або під час сильної втоми. Це страшна небезпека не тільки для них, але й для інших учасників дорожнього руху.

Помилка №5. Ви їдете занадто повільно по лівій смузі. Існує правило, що по лівій смузі треба їхати якнайшвидше, а чим більше до правої частини дороги, тим помаліше мають їхати учасники дорожнього руху. Якщо ви їдете зліва, але помалу, ви змушуєте водіїв обганяти вас праворуч. Це створює аварійну ситуацію.

Помилка №6. Ви забуваєте вмикати/вимикати сигнали поворотів. Сигнали поворотів є основним засобом комунікації водіїв між собою і призначені для того, щоб показувати іншим водіям, які ваші наміри. Коли ви використовуєте їх неправильно або зовсім забуваєте про них, це може призвести до аварій.

Помилка №7. Машина — це не сховище для книг, іграшок, гаджетів і інших пристроїв. Закріплюйте предмети всередині салону вашого авто, адже під час аварії вони можуть стати причиною різних травм або навіть смерті. Все непотрібне має зберігатись у багажнику.

Помилка №8. Розмова телефоном. Це вважається грубим порушенням ПДР. Навіть якщо ви є багатозадачною людиною, насправді розмови відвертають вашу увагу від найважливішого — дотримання ПДР і безпечної їзди.

Помилка №9. Ви не використовуєте ремені безпеки і не контролюєте, чи це роблять ваші пасажири. Це все-таки значно збільшує шанси на виживання в серйозних аваріях.

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