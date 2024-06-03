Головоломка для водіїв: хто проїде нерегульоване перехрестя першим у цьому складному випадку

Ситуація виглядає тривіальною, але насправді вона таїть у собі ризик плутанини через відсутність будь-яких регулювальників руху

Уявіть собі типову міську вулицю в години пік. До перехрестя під'їжджають одночасно синє авто, біла вантажівка і білий легковик. Усі вони ввімкнули ліві поворотники, плануючи здійснити лівий поворот. Перехрестя абсолютно порожнє, поблизу немає ані світлофора, ані жодних дорожніх знаків.

Відсутність будь-яких регулювальників руху вимагає від водіїв особливої пильності та дотримання загальновідомих правил дорожнього руху. Телеграм-канал "За правилами" наводить такий приклад із тестів ПДР і пояснює, як краще роз'їхатися в такий ситуації.

Отже, перед нами три транспортні засоби — синє авто, біла вантажівка і біле авто, які наближаються до перехрестя та мають намір повернути ліворуч. Усі вони ввімкнули відповідні показники повороту, але на перехресті відсутні світлофори або дорожні знаки. Як правильно розібратись у такій ситуації?

Спочатку може здатися, що вантажівка з увімкненим проблисковим маячком має перевагу. Однак помаранчевий або жовтий маячок лише привертає увагу інших учасників руху і не надає переваги у русі. Тому у нашій ситуації всі три транспортні засоби рівноправні.

Розв'язання задачі

Ключ до розв'язання цієї задачі — застосування правила "перешкоди праворуч" або "правила правої руки". На нерегульованих перехрестях водії повинні керуватися пунктом 16.12 Правил дорожнього руху. Відповідно до цього правила, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу іншому транспортному засобу, що рухається з правого боку.

Виникає непроста ситуація, коли кожен з водіїв має перешкоду з правого боку. Як же правильно роз'їхатися? Найкраще рішення — діяти за спільною домовленістю. Наприклад, водій синього авто може мигнути фарами, показуючи, що він пропустить інших учасників руху першими. Таким чином, він усуває для водіїв вантажівки та білого авто "перешкоду праворуч". Вантажівка в такому випадку проїде першою, за нею білий автомобіль, а синє авто — останнім.

Отже, при проїзді нерегульованих рівнозначних перехресть обов'язково дотримуйтесь правила "перешкоди праворуч". А у складних випадках, коли правило не дозволяє визначити чітку черговість проїзду, найкраще узгодити дії за домовленістю, діючи передбачувано і з повагою до інших учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" пояснював, як повертати праворуч на перехресті, де є смуга для маршрутних транспортних засобів. Це може може стати непростим завданням для водіїв.