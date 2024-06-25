Не повідомив про авто - отримав штраф від ТЦК? Адвокат дала вичерпну відповідь

Жодної нової постанови з цього приводу немає

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, допускає вилучення автомобілів для потреб армії. Адвокат роз’яснила, чи може ТЦК та СП оштрафувати за неподання інформації про автомобіль, такі чутки поширилися останнім часом.

"У засобах масової інформації почали розповсюджувати новину, згідно з якою водії, які не оновили інформацію про свої автомобілі в ТЦК та СП, можуть отримати штраф у розмірі 20 000 гривень. ЗМІ наводять нібито "нову" постанову Кабміну №1921. Зазначеною постановою затверджено Положення про військово-транспортного обов’язку", — пише в Telegram адвокат Дар’я Тарасенко.

Вона зазначила, що насправді це зовсім не нова ухвала. Вона існує ще з 2000 року. Відповідно до її пункту 15, керівники підприємств, установ та організацій повинні надавати ТЦК та СП інформацію про наявність транспортних засобів та техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах установах та організаціях на таких транспортних засобах та техніці. Інформація надається щорічно.

"Отже, жодного обов’язку для фізичних осіб, у тому числі ФОП, подавати відомості про транспортні засоби до ТЦК та СП згідно з постановою Кабміну №1921 немає. Отже, і покарати за неподання такої інформації не можуть", — зазначила Тарасенко.

Як писав "Телеграф", нардеп, представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський пояснив, що вилучення транспорту на потреби ЗСУ не суперечить Конституції, але забирати легкові автомобілі у громадян не будуть. Вони не потрібні армії. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики, які допоможуть пересуватися бездоріжжям. У 90% випадках громадянам нема за що хвилюватися, вважає нардеп. Йдеться лише про специфічні транспортні засоби.