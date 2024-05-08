За кордон на авто: які документи потрібно взяти і що знати, щоб не нарватися на неприємності

Як поїхати на авто за кордон без зайвих проблем

Виїзд за кордон на власному авто навіть у мирний час потребує серйозної підготовки, а в умовах повномасштабної війни виїжджати з України стає ще складнішим та відповідальнішим заняттям.

Щоб перетнути кордон, потрібен набір документів, який ретельно перевірятимуть як наші, так і іноземні прикордонники. Відсутність хоча б одного з них може бути підставою для відмови у проходженні кордону.

Закордонний паспорт

За наявності біометричного паспорта не повинно виникнути складнощів із перетином кордону. Однак, власникам паспортів старого зразка потрібно попередньо оформити візу для країни перебування.

Важливо, щоб паспорт був дійсним щонайменше півроку з дня закінчення поїздки. Щодо внутрішнього паспорта, виїзд за кордон дозволено лише для жінок, дітей та осіб з інвалідністю, які евакуюються з районів бойових дій.

Водійське посвідчення

Важливо, щоб посвідчення водія відповідало міжнародним стандартам. З 2020 року зразок бланка національного посвідчення водія представлений на пластиковій картці з тримовним написом: українською, англійською та частково французькою мовами. Цей документ дійсний на території всієї Європи та багатьох країн світу.

Якщо у вас права старого зразка, можна отримати міжнародне посвідчення водія, яке видається на підставі національного посвідчення в територіальних сервісних центрах МВС. Додаткових іспитів складати не потрібно, а національне посвідчення водія залишається у вас.

Технічний паспорт для автомобіля

Цей документ офіційно називається "Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу". Він містить повну інформацію про машину, включаючи VIN-код, рік випуску, колір, об’єм двигуна та інші характеристики. Це свідоцтво підтверджує право власності на автомобіль та дає можливість здійснювати з ним різні операції.

Зелена карта

У європейських країнах водії повинні мати страховий поліс для автомобіля з 1949 року. Це може бути місцеве страхування автоцивілки або Зелена карта. Остання потрібна для перетину кордону на власному автомобілі. Без неї вас можуть не лише не впустити на територію іншої держави, а й не випустити з України.

Основна перевага Зеленої карти – вона діє на території понад 40 країн, включаючи всю Шенгенську зону та деякі країни СНД. Якщо ж розглядати місцеве страхування автоцивільної відповідальності, воно буде дійсним лише в тій країні, де було придбано.

Якщо ви подорожуєте з тваринами

У цьому випадку тварині також знадобиться паспорт. Ветеринарний паспорт повинен відповідати міжнародному стандарту та містити такі дані:

Запис проведення комплексної вакцинації проти вірусних захворювань. Ця вакцинація повинна бути зроблена не раніше, ніж за один рік, і не пізніше ніж за 30 днів до дати від’їзду.

Фотографія тварини до досягнення нею віку на 1 рік.

Відмітка про чіпування із зазначенням дати процедури та місця встановлення мікрочіпа.

Інформація про щеплення проти сказу: назва вакцини, підпис, друк ветеринарного лікаря та дата щеплення.

Відомості про профілактичне обстеження на наявність зовнішніх та внутрішніх паразитів, включаючи бліх та глистів.

У цьому випадку також важливо враховувати, що ветеринарний контроль є не на всіх пунктах пропуску. Уточнюйте цю інформацію заздалегідь, інакше без відмітки ветлікаря вас просто не випустять.

Якщо ви подорожуєте з дітьми

Відповідно до українського законодавства, дитина молодше 16 років може перетнути кордон лише у супроводі дорослого. Залежно від ступеня кревності потрібні певні документи:

Якщо дитина подорожує з одним з батьків або опікуном: не потрібна нотаріальна згода другого з батьків, достатньо свідоцтва про народження дитини.

У супроводі близьких родичів, таких як бабуся, дідусь, мачуха, вітчим або повнолітні брати чи сестри: необхідні свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують родинні зв’язки без нотаріального запевнення. Дозвіл батьків на виїзд не потрібний.

У супроводі осіб, які не є родичами: необхідна письмова заява одного з батьків, засвідчена органом опіки чи нотаріально, а також свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого.

Нюанси закордонної їзди

Якщо у вас немає техпаспорта, тобто ви виїжджаєте на чужому авто, потрібно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон на ваше ім’я, якщо ви є водієм, або на ім’я одного з пасажирів. Після повернення в Україну свідоцтво потрібно повернути до сервісного центру МВС протягом 10 днів.

Важливо пам’ятати, що практично всі дороги в Європі платні. Для проїзду знадобиться електронна дорожня віньєтка. Придбати її можна онлайн чи на автозаправках. Вартість варіюється від країни, типу авто, кількості днів, але зазвичай вона не перевищує 1 євро на день. А ось штрафи за проїзд без віньєтки вже суттєві. Краще купити її на першій заправці.

Діти віком до 12 років або нижче 150 см (у деяких країнах – нижче 135 см) повинні їздити тільки в автокріслах. Також дітям не можна їздити на передньому сидінні. І якщо до типу крісла особливо придивлятися не будуть, то за його відсутність можуть спокійно виписати штраф від 50 євро.

Бажано також оформити медичну страховку, навіть якщо при перетині кордону її наявність не перевірятимуть. Медпослуги в Європі коштують відверто дорого, а з безплатних – лише екстрена допомога, та й то не скрізь.

Раніше "Телеграф" писав, що правила виїзду за кордон України можуть змінитись наприкінці травня. Але це торкнеться не всіх.