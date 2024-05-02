Правила виїзду за кордон України можуть змінитись наприкінці травня: для кого саме

Уряд повинен навести нормативні документи відповідно до вимог закону

З 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, правила виїзду за кордон для однієї з категорій громадян можуть змінитися. Імовірно, може йти про тих, хто раніше отримає відстрочку від призову.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу. За його словами, уряд має навести нормативні документи відповідно до вимог відповідного закону.

Спікер підкреслив, що поки що точно не знає, чого саме гойдатимуться майбутні зміни. Ймовірно, може йтися про категорію українців, які мають відстрочку від призову.

"Але через те, що також до статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" було внесено зміни щодо умов відстрочення від призову, то слід очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені до правил перетину державного кордону", — сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після набуття чинності новим законом про мобілізацію громадяни повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Йдеться також і про тих, хто раніше отримував відстрочку від служби.