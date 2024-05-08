За границу на авто: какие документы нужно взять и что знать, чтобы не нарваться на неприятности

Как поехать на авто за границу без лишних проблем

Выезд за границу на собственном авто даже в мирное время требует серьезной подготовки, а в условиях полномасштабной войны выезжать из Украины становится еще более сложным и ответственным занятием.

Чтобы пересечь границу, требуется набор документов, который будут тщательно проверять как наши, так и иностранные пограничники. Отсутствие хотя бы одного из них может послужить основанием для отказа в прохождении границы.

Заграничный паспорт

При наличии биометрического паспорта не должно возникнуть сложностей с пересечением границы. Однако владельцам паспортов старого образца требуется предварительно оформить визу для страны пребывания.

Важно, чтобы паспорт был действительным минимум полгода со дня окончания поездки. Что касается внутреннего паспорта, выезд через границу разрешен только для женщин, детей и лиц с инвалидностью, которые эвакуируются из районов боевых действий.

Водительское удостоверение

Важно, чтобы водительское удостоверение соответствовало международным стандартам. С 2020 года образец бланка национального водительского удостоверения представлен на пластиковой карточке с трехязычной надписью: на украинском, английском и частично на французском языках. Этот документ действителен на территории всей Европы и во многих странах мира.

Если у вас права старого образца, можно получить международное водительское удостоверение, которое выдается на основании национального удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД. Дополнительных экзаменов сдавать не нужно, а национальное водительское удостоверение остается у владельца.

Технический паспорт для автомобиля

Этот документ официально называется "Свидетельство о регистрации транспортного средства". В нем содержится полная информация о машине, включая VIN-код, год выпуска, цвет, объем двигателя и другие характеристики. Это свидетельство подтверждает право собственности на автомобиль и дает возможность осуществлять с ним различные операции.

Зеленая карта

В европейских странах водители обязаны иметь страховой полис для авто с 1949 года. Это может быть местное страхование автогражданской ответственности или Зеленая карта. Последняя необходима для пересечения границы на собственном автомобиле. Без нее вас могут не только не впустить на территорию другого государства, но и не выпустить из Украины.

Основное преимущество Зеленой карты – она действует на территории более 40 стран, включая всю Шенгенскую зону и некоторые страны СНГ. Если же рассматривать местное страхование автогражданской ответственности, оно будет действительно только в той стране, где было приобретено.

Если вы путешествуете с животными

В этом случае животному также потребуется паспорт. Ветеринарный паспорт должен соответствовать международному стандарту и содержать такие данные:

Запись о проведении комплексной вакцинации против вирусных заболеваний. Эта вакцинация должна быть сделана не ранее, чем за один год, и не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отъезда.

Фотография животного до достижения им возраста в 1 год.

Отметка о чипировании с указанием даты процедуры и места установки микрочипа.

Информация о прививке против бешенства: название вакцины, подпись, печать ветеринарного врача и дата прививки.

Сведения о профилактическом обследовании на наличие внешних и внутренних паразитов, включая блох и глистов.

В этом случае также важно учитывать, что ветеринарный контроль есть не на всех пунктах пропуска. Уточняйте эту информацию заранее, иначе без отметки ветврача вас просто не выпустят.

Если вы путешествуете с детьми

В соответствии с украинским законодательством, ребенок младше 16 лет может пересечь границу только в сопровождении взрослого. В зависимости от степени родства требуются определенные документы:

При путешествии ребенка с родителем или опекуном: не требуется нотариальное согласие второго родителя, достаточно свидетельства о рождении ребенка.

При сопровождении близких родственников, таких как бабушка, дедушка, мачеха, отчим или совершеннолетние братья или сестры: необходимы свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие родственные связи, без нотариального заверения. Разрешение родителей на выезд не требуется.

При сопровождении лиц, не являющихся родственниками: необходимо письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки или нотариально, а также свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность взрослого.

Нюансы заграничной езды

Если у вас нет техпаспорта, т.е. вы выезжаете на чужом авто, нужно оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу на ваше имя, если вы водитель, или на имя одного из пассажиров. После возвращения в Украину, свидетельство нужно вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней.

Важно помнить, что практически все дороги в Европе – платные. Для проезда потребуется электронная дорожна виньетка. Приобрести ее можно онлайн или на автозаправках. Стоимость варьируется от страны, типа авто, количества дней, но обычно она не превышает 1 евро в день. А вот штрафы за проезд без виньетки уже существенные. Лучше купить ее на первой же заправке.

Дети младше 12 лет или ниже 150 см (в некоторых странах – ниже 135 см) должны ездить только в автокреслах. Также детям нельзя ездить на переднем сидении. И если к типу кресла особенно присматриваться не будут, то за его отсутствие могут спокойно выписать штраф от 50 евро.

Желательно также оформить медицинскую страховку, даже если при пересечении границы ее наличие не будут проверять. Медуслуги в Европе стоят откровенно дорого, а из бесплатных – только экстренная помощь, да и то не везде.

Ранее "Телеграф" писал, что правила выезда за границу Украины могут измениться в конце мая. Но это коснется не всех.