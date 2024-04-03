Студентам уже можна виїжджати з України: як діють нові правила

Для виїзду потрібна низка документів

Кабінет міністрів 2 квітня змінив правила перетину державного кордону студентами під час війни. Наразі вони мають право виїжджати за кордон на стажування, і дозвіл почав діяти вже з 3 квітня.

"Зміни до правил уже почали діяти. З сьогоднішнього дня пропускатимемо таку категорію чоловіків за наявності всіх необхідних документів", — повідомив речник ДПСУ Андрій Демчук "ВВС Україна".

На сайті ДПСУ уточнюється, що за новими правилами виїхати за кордон можуть студенти 18-22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навчаються на денній формі освіти та отримують ступінь бакалавра (або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного штибу). При цьому студент має бути учасником програми академічної мобільності, тобто метою його виїзду має бути тимчасове навчання чи стажування. Їхати на навчання до іноземних навчальних закладів вони можуть на термін не більше 1 семестру.

Для підтвердження права виїзду потрібні:

довідка про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному навчальному закладі із зазначенням:

підстави співробітництва та терміну навчального семестру за кордоном; відсутності за два останні семестри негативних оцінок та фактів перескладання заліків та іспитів; підтвердження рівня знання мови викладання у іноземному навчальному закладі.

копія договору академічної мобільності, засвідчена навчальним закладом України;

е-квиток студента, перевіреного на порталі "Дія";

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та СП.

Нагадаємо, з початку воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. Право на це мають лише кілька категорій. Студенти, аспіранти, стажери та докторанти не могли покидати Україну, але тепер цю норму змінили.

"Телеграф" раніше повідомляв, чи можуть студентам вручити повістку. Деякі з них уже втратили право на відстрочку.