Ви не знаєте ці три фішки вашого авто, які зроблять водіння у сто разів комфортнішим

Секретні функції авто можуть полегшити водіння і зробити його набагато приємнішим

Багато сучасних автомобілів оснащені функціями, що істотно полегшують життя водія-новачка. Наприклад, автоматичне гальмування у разі виявлення перешкоди попереду. А деякі моделі можуть попередити вас про неправильне місце для паркування або про можливу небезпеку зіткнення ззаду.

Але є функції першої допомоги, якими оснащені практично всі авто. Інструктор автошколи показав цікаві та корисні фішки, і ви, швидше за все, про них не знали.

Блокування задніх дверей

Задні двері в авто можна заблокувати, наприклад, щоб діти не відчинили їх на ходу. Тоді їх можна буде відкрити лише зовні. Це робиться спеціальним замком, який знаходиться поряд із звичайним замком дверей. Щоб ним скористатися, відчиніть двері та поверніть його у положення "lock". Тепер на відкриття зсередини двері заблоковані.

Нічний режим центрального дзеркала

Якщо у корпусі центрального дзеркала є світлодіод, це означає, що у вас є електрохромне дзеркало. Воно може глушити світло від фар інших машин у темну пору доби, щоб не зліпити вас. Датчик, спрямований вперед, визначає яскравість, а задній – світло, що відображається. Таке дзеркало працює автоматично. Щоб вимкнути затемнення, утримуйте кілька секунд. Якщо у вас звичайне дзеркало, можна змінити кут нахилу, потягнувши за важіль знизу.

Стрілка на індикаторі палива

Коли ви сідаєте за кермо нової машини, важко відразу звикнути до розташування бензобака. Не потрапляти у курйозні ситуації допоможе індикатор палива на панелі. Він показує, з якого боку знаходиться кришка бензобака. Якщо вона справа, стрілка вказуватиме праворуч, якщо ліворуч – ліворуч. Це полегшить заправку не лише новачкам.

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