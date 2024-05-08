Ринок міжнародних перевезень України "помре" вже за тиждень: водії кидатимуть фури, а за все заплатять звичайні українці

Водії-міжнародники не мають підлягати мобілізації, впевнені в громадській асоціації

Ціни на продукти та інші товари в Україні можуть знову вирости. Причина цьому — новий закон про мобілізацію, точніше, його "побічна дія". Водії фур, на думку експертів ринку, будуть боятись повертатись в країну — доставляти товари і вивозити готову продукцію з України буде нікому.

Уже 18 травня ситуація на ринку перевезень кардинально зміниться, і не на користь України, яка подарувала полякам весь ринок перевезнь. Та це боляче вдарить по гаманцях звичайних українців. Водіїв-міжнародників ж майже не стане — вони кидатимуть свої фури і тікатимуть, щойно переїдуть кордон. Про це і не тільки "Телеграф" поспілкувався з головою ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимиром Михалевичем і дізнався, чому водії-міжнародники б’ють на сполох.

Нещодавно Мережу сколихнула інформація про те, що українські водії фур після перетину кордону почали кидати напризволяще свої транспортні засоби разом із вантажем або без нього. Начебто через те, щоб залишитись на території ЄС, де їм не загрожує мобілізація. Наразі такі випадки можна назвати пооодинокими. Та скоро, як прогнозують, вони стануть масовими.

За його словами, мобілізація взагалі зупинить перевезення в Україні. Або поляки заберуть собі ринок перевезень, або словаки, чи перевізники з інших країн. Україна зможе використовувати близько 5% водіїв, які є на цей час, або ж пенсіонерів. І річ не в тому, що усіх водіїв відразу мобілізують. Згідно з новим законом про мобілізацію, який вступить в дію 18 травня, виїзд за кордон без відмітки ТЦК буде заборонено.

"А ви знаєте, як зараз працюють ТЦК… Йдеш оновлювати дані, і вже завтра ти десь на полігоні. У нас вже були такі випадки".

Чому водіїв-міжнародників нереально забронювати

Стосовно броні водіїв-міжнародників, то в Україні є одиниці фірм, які теоретично можуть забронювати своїх працівників. Проте на практиці це зробити майже нереально, оскільки це залежить від Міноборони. Якщо коротко, то домогтись броні дуже і дуже важко.

Та і водії не бажають бронюватись, адже для того, щоб подати документи, потрібно пройти ТЦК і "оновити дані". І ти йдеш оновлювати дані, і у багатьох випадках є ризик бути мобілізованим.

Також журналіст "Телеграфу" запитав Володимира Михалевича, чи почастішають випадки втечі українських водіїв після того, як закон вступить в дію. "Ми вважаємо, що у наступні 2 тижні це явище набуде масовості. Зараз ми уже бачимо поодинокі випадки, але зовсім скоро про це ми чутимемо щодня," — каже фахівець.

Та не лише у ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" б’ють на сполох. Нещодавно Асоціація міжнародних перевізників України звернулась до прем’єр міністра України з вимогою врегулювати питання мобілізації водіїв. Адже останнім часом почастішали такі випадки, коли працівники ТЦК знімали водіїв просто з вантажівок для уточнення даних, і транспортні засоби лишали край дороги. Бо водії ж несуть відповідальність за авто і вантаж, що буде, якщо поки вони в ТЦК, все розграбують?

Представники громадської організації кажуть, що по факту відповідальність за втрату вантажу чи транспортного засобу лежатиме на плечах перевізника, а не водія. Адже водій, якого забрали на навчання, уже не надто перейматиметься долею фури чи товарів, які він віз. Тому збитки нестиме перевізник, і в кінцевому результаті це відіб’ється на гаманцях споживачів.

Позиція громадської організації перевізників загалом така ж, як і в Асоціації — водіїв-міжнародників категорично не можна мобілізовувати! Перевезення самі по собі апріорі є і мають вважатись критичною інфраструктурою. Без перевезень економіка зупиниться, і станеться це буквально до кінця місяця. Транспорт просто стане, тому, як вважають в ГО, тут не може бути якихось двох рішень чи виключень, — представники транспортної галузі не підлягають мобілізації.

А що буде з блокуванням кордону поляками?

Як відомо, нещодавно поляки розблокували кордон і перервали свої акції протесту. Надалі їм просто не буде сенсу це робити, тому що ринок і так буде належати їм. "Ми просто своїми руками передали "на блюдечку" весь ринок перевезень полякам, словакам. Перевізники уже прораховують втрати, адже послуги з перевезень зростуть в рази", — каже Володимир Михалевич.

Це, відповідно, влетить в копієчку пересічним українцям, адже ціни зростуть не лише на імпортні товари, але й на бензин, промтовари та інше.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК та СП розповіли, в яких випадках далекобійників можуть знімати з рейсів і везти до "військкомату".