Від системи "Шлях" масово відключають перевізників: як водії стають ухилянтами

Вперше перевізників почали відключати від системи ще восени минулого року

Від системи "Шлях" відключили ще 12 автоперевізників на підставі систематичного порушення правил перетину державного кордону військовозобов'язаними. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Загалом кількість таких випадків уже наближається до сотні. Перевізникам інкримінують те, що вони переправляють ухилянтів за кордон.

В держприкордонслужбі України стверджують, що ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. "Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону" – уточнили прикордонники.

Окрім того, на розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки подано ще десятки фактів зловживань із даними, що вносяться до системи. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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