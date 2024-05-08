Компенсации надо ждать годами? Адвокат объяснил, что будет с мобилизованным автомобилем, если его уничтожили на фронте

Процесс достаточно сложный и длительный

В новом законе о мобилизации есть пункт о военно-транспортной обязанности. Простыми словами – мобилизацию транспорта у предприятий и граждан. В законе четко прописано, у кого могут забирать авто, а какие граждане могут не беспокоиться из-за этого. В срок 30 дней после объявления демобилизации транспортное средство обязаны вернуть. Но что произойдет, если ваша машина будет уничтожена в результате боевых дней? Кто будет назначать размер компенсации и что делать, если он будет ничтожным? Об этом и другом "Телеграф" пообщался с адвокатом Романом Кичко.

Адвокат говорит, что интереснее всего не то, что размер компенсации может не соответствовать реальной стоимости машины, а тот факт, что украинец теоретически может не дождаться выплаты.

Порядок назначения компенсации за уничтоженное на фронте авто

Нормы изъятия транспортных средств и техники определяются Кабинетом Министров Украины. Нужно различать "привлечение", "изъятие" и "отчуждение" транспортных средств, поскольку здесь есть нюанс.

Речь идет в первую очередь об изъятии транспортных средств у предприятий. Это грузовики, подходящие для перевозки личного состава и боеприпасов, спецтехника для бездорожья точно.

Как будут оформлять автомобиль, который будут мобилизовать?

Для привлечения транспортных средств при мобилизации будут составлять акты приема-передачи. В них должны быть указаны различные необходимые сведения для более точной идентификации транспортных средств. Например, сведения о владельце, техническом состоянии авто, балансовой или остаточной стоимости.

Порядок компенсации ущерба, причиненного ТС вследствие их мобилизации, также определяется Кабинет Министров Украины. И здесь, как отмечает Роман Кичко, начинается самое интересное. Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" существует еще с 2013 года.

По закону в случае принудительного отчуждения имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения юридические лица коммунальной и частной формы собственности и физические лица имеют право на компенсации. Но речь идет о "принудительном отчуждении".

А новый закон о мобилизации больше касается "безвозмездного привлечения" авто. Порядок осуществления выплат для последующей полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, утвердили еще в 2012 году.

Заявление о выплате компенсации за принудительно отчужденное имущество принимается, учитывается и рассматривается по месту отчуждения, а именно ТЦК и СП. К заявлению следует добавить акт о принудительном отчуждении имущества и заключение о его стоимости. Тогда соответствующие органы должны оформить заключение о выплатах для полной компенсации. В заключении должны быть следующие данные: дата выдачи, название выдавшего органа, ФИО должностного лица, дата принятия и номер акта, на основании которого должны компенсировать стоимость авто, а также данные об имуществе. Вывод подписывается в трех экземплярах — один остается у заявителя, второй — в ТЦК, третий посылают в Казначейство.

Представители ТЦК и СП не вправе отказать в принятии или рассмотрении такого заявления.

Сколько можно ожидать выплаты

Своих денег украинцы будут ждать долго. Ведь будут выплачивать полную компенсацию будут органы, принявшие решение о принудительном отчуждении имущества. Первыми получат выплату те, кто скорее оформил заключение о компенсации.

После отмены военного положения в государственном бюджете должны предусмотреть средства для компенсации владельцам авто, уничтоженных на фронте (если они будут). В ТЦК и СП для этого должны указать, сколько им средств для этого необходимо на следующие 5 бюджетных периодов (5 лет). То есть скоро украинцы смогут вернуть свои деньги только при их наличии в бюджете послевоенного времени и в порядке очереди.

Если после окончания военного положения имущество сохранилось, возврат будет осуществляться только в судебном порядке и по желанию бывшего владельца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате "побочных действий" рынок международных перевозок Украины просто "умрет" уже через неделю. В общественной организации по перевозкам бьют тревогу из-за повышения цен на все потребительские товары до невиданных ранее показателей и то, что в Украине просто некому будет осуществлять перевозку.