В Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: документи передано до Ради

Терміни попередніх законів закінчуються 13 травня

В Україні збираються вкотре продовжити воєнний стан. Водночас планується продовжити терміни загальної мобілізації.

Відповідні документи №11234 та 11235 з’явилися на сайті Верховної Ради. Авторами обох документів є президент України Володимир Зеленський.

Згідно з даними про стан документів, обидва наразі були отримані парламентом та передані на розгляд до профільного комітету.

Текст документів наразі не оприлюднено.

Як відомо, воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством терміном. Є всі підстави вважати, що нинішнє продовження також буде на 90 днів.

Термін поточних документів закінчується 13 травня, тобто у разі ухвалення двох законопроєктів воєнний стан і мобілізація діятимуть до 11 серпня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня, у Києві розпочав роботу центр рекрутингу до лав ЗСУ. До кінця травня такі центри мають з’явитися у десятках інших міст України. Їхня мета — спростити процес мобілізації та надати людям можливість обирати найбільш потрібну їм військову спеціальність.