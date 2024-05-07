Рада знову продовжить воєнний стан та мобілізацію: названо строки

Це буде одинадцяте рішення щодо дії військового стану та загальної мобілізації

В Україні вкотре збираються продовжити дію воєнного стану та мобілізації. Учора, 6 травня, відповідний документ уже подали до Ради, а сьогодні його схвалив Комітет із питань нацбезпеки.

Про це повідомив український нардеп Ярослав Железняк. Так, за його словами, Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні документи 11235 та 11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно, починаючи з 14 травня — до 11 серпня 2024 року.

Вже завтра Парламент має схвалити їхнє голосування на засіданні.

Як відомо, воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством строком. Це буде одинадцяте рішення щодо дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Раніше ми писали про те, що 30 квітня, у Києві розпочав роботу центр рекрутингу до лав ЗСУ.