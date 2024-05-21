Автоцивілка запрацює: Рада запроваджує європейські норми страхування для водіїв

Новий закон нарешті змусить автоцивілку стати більш дієвою

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), яке називають автоцивілкою, запрацює за європейським стандартом. Адже сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8300 про реформу автострахування.

Як повідомив нардеп Желєзняк, реформа покликана поступово прирівняти суми автострахування до рівня ЄС, впроваджує швидкі виплати для збанкрутілих страховиків, передбачає пряме врегулювання за пошкодження транспортних засобів та розширює використання "європейського протоколу" для подання заяв без участі поліції.

Тепер постраждалий у ДТП зможе отримати страхову виплату від свого страховика, навіть якщо винуватець не має страхування. На цей час ліміт відповідальності страховика за шкоду, завдану життю та здоров'ю, становить 320 тис. грн на одну постраждалу особу, незалежно від кількості постраждалих, а за шкоду, завдану майну постраждалих – 160 тис. грн на одну особу, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Відповідно до нового закону, протягом двох років планують поступово збільшити суми компенсацій за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих. Крім того, компенсація за шкоду майну потерпілих зросте до 2 млн грн на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих.

Також закон пропонує установити термін здійснення гарантійних виплат не більше 90 днів, якщо страховик збанкрутував. Раніше на це могли піти роки.

"Телеграф" раніше розповідав, що в Україні від 20 травня подорожчала "Зелена карта". А лише трохи понад місяць тому вартість полісів збільшилася на 11,8% для місячних страховок, а для річних – одразу на 41,9%.