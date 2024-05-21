"Зелена карта" в Україні знову подорожчала: скільки тепер коштує страховка

Водії вкотре зіткнулися з несподіваним підвищенням вартості полісів

З 20 травня 2024 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) підвищило тарифи на поліси "Зелена карта" на 3,2%. Це подорожчання стосуватиметься всіх типів транспортних засобів.

"Зелена карта" — міжнародний страховий поліс, який є обов’язковим для водіїв, що подорожують на автомобілі в межах країн-учасниць цієї системи. На цей час поліс діє у 45 країнах, включаючи більшість європейських країн, а також Туреччину, Іран, Ізраїль та Марокко.

Тепер для легкових автомобілів вартість 15-денного поліса зросте до 1,156 тис. грн., місячного – до 1,841 тис. грн., піврічного – до 9,636 тис. грн., а річного – до 12,849 тис. грн. Відповідно, подорожчають страховки для автобусів та вантажівок.

Попередня зміна тарифів на поліси "Зелена карта" для легковиків відбулася 15 березня 2024 року. Тоді вартість 15-денних полісів збільшилася на 11,8%, а річних – одразу на 41,9%.

МТСБУ наголошує, що зміна вартості пов’язана з необхідністю адаптації до інфляційних процесів та змінами в економіці. Ці заходи мають підтримати стабільність страхового ринку та забезпечити надійне покриття для всіх учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи дійсна страховка авто за номером. Це можна зробити на сайті Моторно-транспортного страхового бюро.