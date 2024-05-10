Benzina і Nafta: чим заправляти авто в Європі та які особливості варто враховувати

Перед поїздкою краще дізнатися, де і як заправлятися, щоб не опинитися у скрутному становищі.

Чим відрізняються європейські АЗС від українців? Знаючи деякі нюанси заздалегідь, ви зможете зробити вашу подорож більш комфортною.

Почнемо з того, що українські заправки загалом аналогічні до європейських, але існують особливості у виборі пального та роботі самих станцій, і ось про них важливо знати.

Де шукати заправки

В Європі заправки найчастіше знаходяться вздовж трас. На покажчиках позначено відстань до них. Але ось у місті пошук АЗС може стати справжнім випробуванням через їхнє нестандартне розташування. Зустріти їх можна у найнесподіваніших місцях: у житлових кварталах, під землею на паркінгах чи навіть усередині будівель супермаркетів.

Як працюють АЗС у Європі

Тут важливо пам’ятати, що далеко не кожна заправка в Європі працює цілодобово, особливо в нічний час. А деякі також не працюють у вихідні та свята.

Як знайти потрібне пальне в Європі

Якщо з бензином усе легко – він позначається октановим числом, тобто 95, 98, 100 або маркуванням "Super" (для 95), "Super+" і варіації (для 98), то з дизелем на вас чекає сюрприз.

Залежно від країни, в бак доведеться заливати DISEL, DIEZEL, GASOLEO, GAZOLE, MOTORINU і навіть NAFTU. Автогаз зустрічається рідко і позначається як LPG.

Як заправити бак на європейській АЗС

На європейських АЗС практично немає заправників. Тобто обслуговувати себе доведеться самому. Тепер порядок дій.

Спочатку ви вставляєте пістолет, заливаєте пальне по лічильнику і лише потім йдете за нього платити. Ось така довіра вперше може дуже здивувати. Існують також автоматичні заправки. Там оплата доступна лише банківською картою за інструкцією в автоматі.

Важливий нюанс

Конструкція заправних пістолетів у Європі іноді відрізняється, особливо це стосується машин із ГБО. Тому дуже бажано мати власний перехідник.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знизилися ціни на пальне. Хороша новина, але не для всіх.