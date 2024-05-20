Країна контрастів: у Хмельницькому розкішний спорткар припаркували у канаві біля будинку (фото)

Таке дороге авто небезпечно залишати під будинком

Кількість елітних авто в Україні збільшується ледь не щодня. Сьогодні на дорогах різних, навіть провінційних міст, можна побачити Porsche, Maybach і Rolls-Royce. У таких випадках чітко видно контраст між майновим станом окремих верств населення нашої держави.

Зокрема, у Хмельницькому у дворі посеред місцевих хрущовок помітили розкішний електрокар Porsche Taycan 4S Performance Plus 2020 (J1) 🇩🇪. Він припаркований позаду будинку, посеред якогось рову. Відповідне фото опублікували на інстаграм-сторінці lux_cars_khm.

Porsche Taycan 4S Performance Plus 2020 (J1) — це сучасний електричний спортивний седан від відомого німецького автовиробника Porsche. Цей автомобіль належить до сегмента високопродуктивних електромобілів.

Загальна інформація

тип кузова: седан;

роки випуску: 2019 — теперішній час;

привід: повний (4WD);

двигун: 2 електродвигуни;

потужність: 420 кВт / 571 к.с / 650 Нм;

батарея: 93.4 кВт•год;

розгін 0-100 км/год: 4 секунди;

максимальна швидкість: 250 км/год;

вага: 2380 кг;

ціна: ≈ 85,000 €.

Унікальність моделі

Porsche Taycan 4S Performance Plus вирізняється серед інших електромобілів своїм поєднанням високих технологій та традиційної для Porsche динаміки. Цей автомобіль пропонує чудову керованість, що забезпечується низьким центром ваги та інноваційною системою повного приводу.

Однією з ключових особливостей є його потужність — 571 кінська сила та 650 Нм крутного моменту. Така продуктивність дозволяє Taycan 4S розганятися до 100 км/год лише за 4 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год, що робить його одним із найшвидших електромобілів у своєму класі.

Електричний автомобіль оснащений батареєю на 93.4 кВт•год, що забезпечує значний запас ходу на одному заряді. Крім того, система заряджання підтримує надшвидкісні зарядні станції, що дозволяє значно скоротити час на підзарядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у дворі посеред житомирських хрущовок помітили спортивне авто за понад 400 тисяч доларів. Це Lamborghini Urus.