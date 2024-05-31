Зекономите кілька літрів за тиждень: як зменшити витрату пального в авто

Особливо актуально, коли ціни на пальне щодня ростуть

Заощадження на паливі — мрія будь-якого автовласника. З постійним зростанням цін на бензин та дизельне пальне ця проблема стає все актуальнішою.

Хоча повністю уникнути витрат на пальне неможливо, є багато способів зменшити свої витрати на заправки. Ми зібрали найкращі поради досвідчених водіїв, які допоможуть зекономити значну суму.

Правильний стиль водіння

Один з найефективніших способів заощадити на паливі — змінити свій стиль водіння. Різкі гальмування, прискорення та висока швидкість значно підвищують витрату пального. Плавний старт, повільне прискорення і гальмування та дотримання безпечної дистанції допоможуть знизити витрату палива на 20-30%.

Відмовтеся від зайвої ваги

Чим легший ваш автомобіль, тим менше палива він споживає. Регулярно очищуйте багажник від непотрібних речей та зайвих вантажів. Навіть дрібниці на 100 кг зайвої маси можуть збільшити витрату пального на 5-8%.

Правильний тиск у шинах

Недостатнє накачування шин збільшує опір коченню, а отже, і витрату палива. Регулярно перевіряйте тиск у шинах відповідно до рекомендацій виробника і підтримуйте його на належному рівні.

Використовуйте кондиціонер з розумом

Кондиціонер є одним з найбільших споживачів енергії в автомобілі. На холостому ходу та низьких швидкостях краще відкрити вікна. На високих швидкостях кондиціонер ефективніший, ніж відкриті вікна.

Підтримуйте авто в хорошому технічному стані

Регулярне технічне обслуговування та своєчасна заміна повітряних, паливних та масляних фільтрів допоможуть зробити автомобіль більш економічним. Несправності можуть суттєво збільшити витрату пального.

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