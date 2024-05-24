Як переписати авто на іншу людину не виходячи з дому і за кілька хвилин: покрокова інструкція

Процедура максимально проста і зрозуміла.

В Україні після 18 травня запрацював новий закон про мобілізацію, згідно з яким у громадян, що володіють 2 та більше автомобілями, які підходять для потреб ЗСУ, можуть їх вилучати. Це передбачено пунктом про військово-транспортний обов’язок громадян.

У зв’язку з цим багато людей вирішило переписати свій другий автомобіль на дружину, тещу, тестя тощо. В основному переписують на родичів, і не приховують, що це через закон про мобілізацію. Одні обирають годинні стояння в чергах, які біля Сервісного центру МВС збираються ще з 5 ранку, інші ж — перереєстровують авто в додатку "Дія".

Перевагою перереєстрації авто в "Дії" є те, що цю процедуру можна зробити не виходячи з дому, і весь процес може зайняти близько 15 хвилин (в рідкісних випадках більше).

Єдине, за чим потрібно буде вийти з дому, — це за експертним висновком. Проте ви можете зробити його заздалегідь, у зручний час, адже документ дійсний 10 днів. Для цього треба звернутись до Експертної служби МВС (зазвичай діє біля Сервісних центрів) і пройти експертне дослідження.

Переходимо до самої процедури перереєстрації авто. Щоб переоформити авто на іншу людину, потрібно обом (і продавцю, і покупцю), увійти в портал "Дія" або залогінитись у додатку "Дія" на смартфоні. Тоді оберіть пункт "Послуги" — "Перереєстрація" авто. У заяві більшість пунктів заповнюється автоматично, адже майже вся інформація "підтягується" з реєстрів. Заповніть лише ті пункти у переліку, які залишились пустими. Далі підпишіть документ, наклавши на нього електронний підпис. Покупець автомобіля повинен перевірити всі дані і також накласти електронний підпис.

Через 15 хвилин (у рідкісних випадках більше) і покупцю, і продавцю, прийде документ про затвердження заявки та електронний варіант свідоцтва про реєстрацію. Далі продавець передає машину новому власнику, а той має з’явитись разом з авто до Сервісного центру — там він отримає нові номерні знаки та документи на авто.

Зазначимо, що протягом 24-28 травня сервіс з перереєстрації авто не працюватиме. Працівники оновлюють реквізити, адже послуга подорожчала.

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