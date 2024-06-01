За покинуті за кордоном фури заплатять звичайні українці: як ця ситуація позначиться на ціні пального

Відтепер покинуті фури можуть прирівнювати до викрадених, але так чи інакше, це відіб'ється на ціні пального

Українські далекобійники, які виїжджають по роботі за кордон, почали залишати свої вантажівки в інших країнах, відмовляючись повертатися додому через ризик мобілізації. Це питання стає все більш актуальним, і в Асоціації міжнародних автоперевезень розглядають можливість прирівняти такі дії до викрадення транспортних засобів.

Днями віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевезень Віктор Балін заявив, що кількість випадків, коли водії міжнародних рейсів, які отримали тимчасове право виїзду за кордон за системою "Шлях", відмовляються повертатися до України, стрімко зросла. Водії залишають вантажівки в інших країнах, що створює значні проблеми для транспортних компаній.

Асоціація зазначила, що такі дії водіїв створюють додаткові труднощі для компаній, оскільки їм потрібно знайти іншого водія для повернення фури в Україну. Окрім цього, перевізника, водій якого не повертається, блокують у системі "Шлях", що ускладнює виконання міжнародних рейсів.

Своєю чергою, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук розповів в інтерв'ю "Телеграфу", що зараз уже стає відчутним дефіцит кадрів, а він спричиняє дефіцит логістики. Проте це торкнулося не лише перевезень. За словами Косянчука, не вистачає й працівників АЗС і навіть робочих рук на виробництві.

Насамперед ця ситуація б'є по економіці, а не лише по іміджу України. Бо, автомобіль, який залишили в іншій країні, треба якось повернути назад. А це витрати на ще одного водія, оплата паркування або штрафу й інші видатки. І все це буде закладе но в ціну пального, тобто, фактично за покинуті фури заплатять пересічні українці.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Постраждає кожен українець? Інтерв’ю з експертом Косянчуком про проблеми на ринку пального, мобілізацію та підвищення акцизів".

Як писав "Телеграф" раніше, ТЦК змінили методи впливу на водіїв-міжнародників. Але у перевізників вдосталь й інших проблем.