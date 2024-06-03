Побили рекорд за 10 лет: украинцы в мае переоформили сумасшедшее количество авто

Основную часть этого рекордного результата обеспечили внутренние продажи подержанных легковых автомобилей. Причем здесь закон о мобилизации

В мае 2024 года украинский рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал беспрецедентную активность и рост. Эта тенденция была обусловлена несколькими ключевыми факторами. В частности, упрощение процедур переоформления автомобилей сыграло свою роль в этом процессе.

Итак, согласно анализу Института исследований авторынка, общее количество первых регистраций и внутренних перепродаж авто с пробегом составляло 182,2 тысячи единиц. Это на впечатляющие 79,1% больше по сравнению с маем 2023 и на 26,1% превышает показатели апреля 2024 года.

Львиную долю этого рекордного результата обеспечили внутренние продажи подержанных легковых автомобилей — 162,2 тысячи операций, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Однако подлинное количество фактических купле-продаж между независимыми сторонами, по оценкам экспертов, составило около 80-85 тысяч.

Остальные соглашения, а это почти половина от общего количества, совершались между членами семей или семьями. Такой феномен связан с попыткой украинцев опередить отдельные нормы новых законов о мобилизации, предусматривающих возможность изъятия транспортных средств для оборонных нужд у физических лиц, если они имеют в собственности два и более автомобилей.

Кроме того, в мае наблюдался настоящий бум "дарения" автомобилей — 9569 легковых машин, 1489 грузовиков, 31 автобус и другая техника были официально подарены. Это также используется как способ переоформить транспортное средство в другое лицо.

В топ-5 регионов с наибольшим количеством сделок входят Киевская область (55,6 тыс.), город Киев (16,4 тыс.), Днепропетровская (10,7 тыс.), Львовская (10,6 тыс.) и Одесская (9,4 тыс.) области.

Что касается импорта подержанных легковых автомобилей из-за границы, в мае их количество составило 20 тыс. первых регистраций, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Лидерами по регистрации импортных автомобилей стали Львовская область (2,5 тыс.), Киев (2,5 тыс.) и Киевская область (1,6 тыс.).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобилизация авто для ВСУ уже работает. Такое решение направлено на обеспечение обороноспособности страны в затруднительное время.