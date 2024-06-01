Як захистити салон від вигорання під час пекельно спекотного літа: парасолька, тенти та інші корисні лайфхаки

Також при пекельній спеці потрібно захищати лакофарбове покриття авто

Спека в розпалі, а разом з нею виникає питання: як захистити салон вашого автомобіля від вигорання? Яскраве сонце може швидко перетворити інтер'єр вашого авто на тьмяний і зношений.

Ось кілька корисних лайфхаків, які допоможуть зберегти свіжий вигляд салону. Ці речі точно стануть у пригоді.

Парасолька для лобового скла

Здавалося б, звичайний аксесуар, але він здатний кардинально змінити ситуацію. Парасолька для лобового скла відбиває сонячні промені, знижуючи температуру всередині авто. Це простий та ефективний спосіб зберегти прохолоду та захистити панель приладів від вигорання.

Тенти та чохли

Тент – універсальний засіб захисту. Він не лише захистить від сонця, але й від пилу та дощу. Вибирайте моделі з відбиваючим шаром, щоб максимально знизити вплив ультрафіолету.

Відбиваючі екрани

На додаток до парасольки варто використовувати відбиваючі екрани на бокові та задні вікна. Вони створюють бар'єр для сонячних променів, запобігаючи нагріванню салону. Такі екрани легко встановлюються та не потребують значних витрат.

Тонування вікон

Тонування – не лише стильний аксесуар, але й дієвий захист від сонця. Воно знижує рівень ультрафіолетового випромінювання, що проникає в салон, а також забезпечує комфортну температуру. Вибирайте якісні матеріали, які не лише захистять, але й довго служитимуть.

Підручні засоби

Якщо спеціальних засобів немає під рукою, можна скористатися підручними. Наприклад, ковдра або великий рушник, покладені на панель приладів або сидіння, також допоможуть знизити вплив сонця. Це тимчасовий, але дієвий метод.

Інші поради з охолодження салону

Не забувайте про регулярне провітрювання авто. Відчинені двері чи вікна на кілька хвилин дозволять вивести гаряче повітря та знизити температуру всередині салону. Це особливо важливо, якщо авто стоїть просто неба тривалий час.

Коли це можливо, намагайтеся паркувати авто у тіні. Вибирайте місця під деревами, будинками або спеціальними навісами. Це зменшить прямий вплив сонячних променів на автомобіль і збереже інтер'єр свіжим.

А як швидко охолодити салон авто без кондиціонера за допомогою правильно відчинених вікон, "Телеграф" розповідав раніше. Цей метод дозволить знизити температуру всередині на кілька градусів за хвилину.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати автомобільний кондиціонер, щоб не перетворити автомобіль на сауну цим спекотним літом.