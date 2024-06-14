Помий, та не нашкодь: 6 зон в авто, які не пробачать вологи

Мийка автомобіля має свої нюанси та особливості

Здавалося б, що може бути простіше, ніж помити автомобіль? Однак навіть у цій справі є свої нюанси. Адже деякі елементи авто категорично не сумісні з водою.

Розгляньмо, на що варто звернути увагу, аби не завдати шкоди улюбленій автівці під час миття. Ці елементи краще не мочити.

Електроніка та роз'єми

Сучасні автомобілі нашпиговані електронікою. Потрапляння води на блоки керування, датчики чи роз'єми може призвести до короткого замикання або навіть виходу з ладу коштовних компонентів. Особливо вразливими є елементи під капотом: котушки запалювання, генератор, стартер. Тож будьте обережні, коли миєте моторний відсік.

Повітрозабірник

Вода у повітряному фільтрі — це прямий шлях до гідроудару та капітального ремонту двигуна. Тому оминайте струменем води повітрозабірник, який зазвичай розташований у передній частині моторного відсіку або за бампером.

Вихлопна система

Гаряча вихлопна труба у поєднанні з холодною водою — небезпечний "коктейль". Різкий перепад температур може спричинити появу тріщин на глушнику чи каталізаторі.

Шкіряний салон

Натуральна шкіра не любить надмірної вологи. Тому, якщо ваше авто має шкіряну оббивку, використовуйте для її очищення спеціальні засоби, а не воду. Інакше матеріал може розтріскатися або змінити колір.

Мультимедійна система

Сенсорні екрани та кнопки керування аудіосистемою вкрай чутливі до вологи. Протирайте їх лише злегка вологою ганчіркою, уникаючи потрапляння крапель у щілини та отвори.

Панель приладів

Циферблати спідометра, тахометра та лічильників зазвичай накриті прозорим пластиком. Якщо вода просочиться під нього, утвориться конденсат, який погіршить видимість показників. Тож очищуйте панель приладів сухою серветкою або спеціальним спреєм.

Варто пам'ятати: ретельний догляд за автомобілем передбачає не лише чистоту, а й розуміння, як правильно її досягати. Адже неправильні дії можуть завдати більше шкоди, ніж бруд. Тому дослухайтеся до рекомендацій виробника та використовуйте відповідні засоби для кожного елемента авто.

Раніше "Телеграф" писав також, чи можна мити авто під капотом. Насправді ж, чищення підкапотного простору вимагає особливого підходу і використання спеціальних засобів.