Положення "N": не ставте АКПП на "нейтралку" у цих випадках, якщо не хочете вбити коробку

Коли і як слід включати нейтралку в коробці-автомат

Багато водіїв, особливо ті, хто пересів із механічної коробки передач на автомат, часто ігнорують або неправильно використовують нейтральну передачу в автомобілях з "автоматом". Більшість користується нею так само, як на машинах з "механіко", не враховуючи принципові відмінності в устрої та роботі цих трансмісій.

Сучасні автомобілі з автоматичною коробкою оснащені нейтральною передачею, яка дозволяє відключити трансмісію від двигуна. Правильне використання цього режиму не тільки гарантує безпеку, але й продовжує термін служби трансмісії.

Коли вмикати "нейтралку"

Нейтральна передача ідеально підходить для ситуацій, коли автомобіль стоїть на місці протягом тривалого часу. Наприклад, на світлофорах, залізничних переїздах чи у заторах. Переводячи важіль селектора в положення "N", ви знижуєте навантаження на трансмісію та заощаджуєте пальне. Також нейтральну передачу рекомендують включати під час буксирування автомобіля на невеликі відстані. Це дозволяє уникнути пошкодження трансмісії.

В екстрених ситуаціях, коли автомобіль починає ненавмисно прискорюватися, перемикання на нейтраль допоможе безпечно скинути швидкість і зупинитися.

Коли не варто вмикати "нейтралку"

Категорично не рекомендуються використовувати нейтральну передачу під час руху, за винятком вищезазначених екстрених випадків. Це може призвести до серйозних пошкоджень трансмісії та втрати контролю над автомобілем. Також слід уникати включення нейтралі під час рушання з місця або перемикання передач. Це може зашкодити коробці.

Як правильно використовувати нейтральну передачу:

Повністю зупиніть автомобіль, натиснувши на педаль гальма. Переведіть важіль селектора АКПП у положення "N". Для початку руху переведіть важіль у положення "D" (Drive) або "R" (Reverse), зніміть ногу з педалі гальма і плавно натисніть на педаль акселератора.

Потрібно пам’ятати, що на схилах і спусках нейтральна передача неприпустима, оскільки автомобіль може скотитися. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете безпечно використовувати "нейтралку" і продовжити термін служби трансмісії вашого авто.

Раніше "Телеграф" писав про найнадійніший вид коробки автомат. Вона має ресурс як "механіка".