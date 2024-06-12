Загорівся індикатор курсової стійкості в авто? Про які несправності це може свідчити

Він вказує на серйозні несправності

Курсова стійкість автомобіля забезпечується завдяки системі електронного контролю стабільності, яка відома під абревіатурою ESP (Electronic Stability Program). Ця інноваційна система допомагає водієві зберігати контроль над транспортним засобом у критичних ситуаціях, таких як занос чи буксування.

Система ESP складається з низки датчиків і виконавчих механізмів, які постійно відстежують параметри руху автомобіля та коригують їх у разі потреби. У такому випадку на панелі приладів загоряється відповідний індикатор. Але якщо він активний тоді, коли це не потрібно, потрібно насторожитись. Ось найпопулярніші несправності авто, що про це свідчать.

Чому світиться датчик ESP: причини

Найпоширенішими несправностями в роботі ESP є збої в датчиках кута повороту керма, датчиках кутової швидкості або датчиках прискорення. Також проблеми можуть виникати через несправності гідравлічного блоку або електронного блоку керування системою.

Якщо індикатор курсової стійкості загорівся на приладовій панелі, це може вказувати на кілька можливих причин:

Несправність датчиків педалі гальма або кута повороту керма. Ці компоненти забезпечують системі ESP інформацію про наміри водія, тому їх відмова може призвести до некоректної роботи системи. Проблеми з датчиками коліс. Ці датчики відстежують швидкість обертання кожного колеса та передають дані до системи ESP. Їх несправність може спричинити хибні сигнали про буксування чи занос. Відмова безпосередньо системи ESP. Це може статися через збій в електронному блоці керування, гідравлічній системі або через інші внутрішні пошкодження компонентів системи.

Якщо індикатор курсової стійкості загорівся під час руху, рекомендується зменшити швидкість та уникати різких маневрів. Проте, якщо індикатор не блимає, а горить постійно, це не є критичною несправністю, і ви можете продовжувати поїздку, дотримуючись обережності. Однак, у найближчий можливий час варто звернутися на сервіс для діагностики та усунення проблеми, адже система ESP відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки руху.

Раніше "Телеграф" писав, що на панелі приладів авто є один з найпідступніших індикаторів. Він свідчить, що авто необхідно продавати якомога швидше.