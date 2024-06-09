Не на автомийці: як правильно чистити підкапотний простір авто (відео)

Одвічне питання: мити чи не мити

Догляд за автомобілем — це не лише регулярне миття кузова та чистка салону. Забруднення і відкладення в підкапотному просторі можуть серйозно вплинути на технічний стан машини та спричинити передчасний вихід з ладу деталей і вузлів. Однак більшість автовласників нехтують цим важливим аспектом догляду.

Насправді ж, чищення підкапотного простору вимагає особливого підходу і використання спеціальних засобів. Просте полоскання водою не лише малоефективне, але й може завдати шкоди електричним компонентам і деталям системи запалювання. Тому потрібно ретельно дотримуватись певних правил та інструкцій, щоб зберегти свій автомобіль у відмінному стані. Як правильно це робити, розповідає Ford Escape III та Toyota RAV 4 XA30 Restyling Олег Грицай на власному каналі в Youtube.

Як правильно мити підкапотний простір автомобіля

Для того, щоб очистити "підкапотку", автор відео змішав звичайну воду та засіб для миття посуду в пульверизатор. Потрібно розпочинати з внутрішньої частини кришки капота.

Наніс кілька разів цей засіб на деталі підкапотного простору, крім акумулятора та електричних компонентів, далі витер бруд звичайною губкою. Також він використовував вологу ганчірку, звичайну щітку для одягу. Для важкодоступних місць власник авто рекомендує використовувати пензлик для фарби.

Також можна мити двигун авто на мийці самообслуговування. Як правильно це робити, "Телеграф" розповідав раніше.